中国票据市场：转贴利率小幅走升，年底银行调整信贷规模因素开始发酵

路透北京12月6日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅走升，资金面虽逐步转好，但年底时点渐行渐近，银行调整信贷规模因素开始作用，压制机构收票意愿。市场预期，月内转贴价格整体或维持升势，但具体空间或受限。

“这周小幅上涨吧，毕竟到12月份了，”华东地区一银行交易员称，“大家开始调控信贷规模了，收票的不像之前那么活跃，如果后面有规模了可以再收嘛。”

华南一银行交易员称，虽然本周资金情况有好转，但票市受信贷规模调整的影响更重。目前六个月左右的票据转贴成交在年息7.3%左右，如果是城商行可能还要高5-10个点。

本周银行间资金面不断和缓，周四、周五短期资金延续宽松格局，且跨年资金供给也现增加迹象。今日主要质押式回购 中，隔夜和七天加权利率波动不大，14天品种则跌近40个基点(bp)。

对于月内转贴利率走势，上述华东某银行交易员认为，年末因素料持续发酵，所以转贴利率或易上难下。“我感觉应该是不会降，在这个水平徘徊，甚至可能继续小幅上涨。”

另一银行交易员表示，现在机构对年底前的资金预期不能说不谨慎，但心态有好转，这个会不会限制一点转贴利率的上扬动力值得关注。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.9210/6.7840 7.0950/6.9463 7.2120/7.0412

上周五 6.5952/6.4123 6.7685/6.601 7.0625/6.848

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变动 +32.58bp/+37.17bp +32.65bp/+34.53bp +14.95bp/+19.32bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.6720%，上周五为6.4685%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。