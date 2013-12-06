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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 14:24 BJT

韩国汇市：小幅收高，市场关注美国就业数据

路透首尔12月6日 - 韩元兑美元 周五国内盘小幅收高，但市况清淡，因投资者在今天稍晚的美国就业数据出炉前夕保持谨慎态度。

韩元/美元 收报1,058.0韩元，周四国内盘收于1,059.6韩元。

韩元本周微升0.02%，连续第四周上涨。(完)

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