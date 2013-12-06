《中国企业债发行日程表》--12月6日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *荆州经济技术 4 7 12/6簿记建档 上限8.20% AA- 12/9-12/11 广发证券 开发区发展总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================== *库车城市建设 5 7 12/6簿记建档 上限7.95% AA 12/9-12/10 东北证券 投资（集团） (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================== *武威市经济发展 5 7 12/6簿记建档 利差不超3.80% AA 12/9-12/13 华英证券 投资（集团） (第3-7年末每年偿还20%本金/一年期Shibor基准利率) ========================================================================================== 宁德市国资 8 7 12/4簿记建档 *7.99% AA 12/5-12/9 国开证券 投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 黄石磁湖高新 3 7 12/4簿记建档 *8.70% AA- 12/5-12/11 长江证券 科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)