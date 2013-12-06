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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 17:52 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月6日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*荆州经济技术    4       7     12/6簿记建档   上限8.20%    AA-    12/9-12/11   广发证券
开发区发展总公司  (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保)
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*库车城市建设    5       7     12/6簿记建档   上限7.95%    AA     12/9-12/10   东北证券
投资（集团）     (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保)
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*武威市经济发展  5       7     12/6簿记建档  利差不超3.80% AA     12/9-12/13   华英证券
投资（集团）       (第3-7年末每年偿还20%本金/一年期Shibor基准利率)
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宁德市国资       8       7     12/4簿记建档    *7.99%      AA      12/5-12/9    国开证券
投资经营         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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黄石磁湖高新     3       7     12/4簿记建档    *8.70%    AA-       12/5-12/11   长江证券
科技发展公司       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)

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