更新版 2-台湾货币市场：旬初短率持平，364天期存单得标利率大幅走跌

* 台币短率旬初大致稳定

* 364天期存单得标利率下滑

* 美元流动性仍相对紧张 (新增最新报价及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北12月6日 - 台湾银行间台币短率周五大致稳在底部。提存期初本地银行的资金分配虽略有不均，但整体市场的台币水位仍高，去化管道不多，令利率稳在低位无甚变化。

货币市场人士指出，部分银行即使钱多，但受限无法跨年拆出，多余资金只能停留帐上，须待月中过后观察年底前的资金落点配置情形后，才有较大机会灵活承作跨年调度。

此外，今日市场对364天期存单的加权平均得标利率大幅下滑感到意外，称外资因美元/台币换汇交易套利资金进驻，令各家取得的资金成本不同，下标力道也不一致，高达4,000多亿台币资金竞标，显见外银台币部位高涨，部分抢标的银行令加权平均利率大幅走低，但高标在0.593%仍接近此前预估的0.60%附近。

“台币很多，放都放不掉，让下标利率的范围变得很宽。”一外资银行资金调度人士称。

市场人士并预估，下周五(13日)标售的100亿台币两年期存单，料将受到此次标售结果的影响，利率也将自上月的0.756%下滑，但因两年天期较长，且有额度的外资银行较少，料其下滑幅度将不如一年期存单。

台湾央行周五宣布，今日1,000亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.564%，标售结果远低于预期，较上月的0.615%走跌5.1个基点，也创下央行2010年4月重启一年期存单标售来的最低利率。

至于近来美元的流动性问题，市场交易员称近两日市况未再进一步恶化，但整体而言市场仍处美元短缺的窘境。台北外汇经纪公司早盘美元拆借因供应方少，目前没有成交，一个月期拆借利率报价在0.82-0.86%，与昨日同处高档水位；美元/台币换汇交易(FX SWAP) 一个月期 经纪商回报成交价在-0.048；上日区间在-0.055/-0.046。

一位不愿具名的央行官员周四表示，年底的季节性因素、大陆美元利率扬升、银行释出美元较少，都使得近期美元拆借市场和美元/台币的换汇交易市场波动较大。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率在0.380-0.420%，亦与上日一样。

**短票利率亦没有变化**

短票市场方面，票券商称今日发票量稍大，银行在提存期初虽积极寻求去化资金的管道，但票券商以接受跨年资金为主，部分银行则以年内资金落点为主，暂难承作跨年资金的银行几乎无票可买。

一大型票券商指出，今日利率和上日几无变化，但区间低档利率成交顺畅，买气不弱，但近来短票初级市场发行利率走扬，使得票券商对较长天期的短票资产配置较为谨慎。由于短率因台币资金水位偏多仍在低位徘徊，将观察长短天期票券利率走势是否悖离，或只是市场一时的波动。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%-0.61%；跨年天期的主交投在0.62%，少量成交见0.61%，和上日相同；跨过农历年的较长天期短票则见成交0.63%为主。

台湾央行今日共发行5,179.85亿台币存单，相较存单到期5,358.35亿台币，存单发行余额减178.5亿台币。

下周央行存单到期总额为7,589亿台币，落点分别为周一4,333.65亿、周二1,300亿、周三606亿、周四630亿及周五719.35亿。下周紧缩因素有周一央行发行364天期存单，预计金额1,000亿台币。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为负60亿台币，累计至周日超额准备为负259亿，加计前期1%的超额准备为544亿台币。

**RP利率持稳低位**

债券市场附买回(RP)成交利率持稳在低位。近两日因有寿险大量申购货币型基金，使得投信客户找券更加积极，承作标的不管公司债或公债都来者不拒，证券商也趁势欲引导资金跨过年底。

一证券商交易员表示，受申购款持续涌入影响，投信都提前一天来电框券，不过券源仍相对稀缺，因此月内的公司债RP利率多做在0.67%的区间下缘。愿意跨过年底的不多，利率则在0.68%，但也有部分可低至0.67%。

“投信其实也蛮担心年底的，寿险资金通常大进大出。”一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员则称，客户对资金要不要跨过年底仍观望，要到月中才会比较明朗。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，利率的低位成交较多，区间同上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。