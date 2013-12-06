中国钢铁：明年钢材需求料增长3.2%，进口铁矿石将达8.5亿吨--冶金研究院

路透北京12月6日 - 中国冶金工业规划研究院周五预测称，2013年中国钢材需求量将同比增长6.3%至6.93亿吨，明年还将继续增长至7.15亿吨。且明年进口铁矿石还将继续增加至8.5亿吨。

冶金工业规划研究院周五发布2014年中国钢铁需求预测指出，2013年粗钢产量为7.8亿吨，同比增长6.7%，明年则达到8.1亿吨。

“2013年，在国内经济增速放缓，国际经济增速逐渐回升的背景下，机械、家电、集装箱等钢铁下游行业发展增速放缓，造船行业出现负增长，中国钢材消费量速有所增加，但增幅明显下降。”新闻稿指出。，

2014年，国内外经济环境趋好，仍难见明显好转，除造船行业发展维持2013年发展水平外，其他行业均有不同程度的增长，因此钢材需求量将小幅增加。

规划研究院院长李新创在预测成果发布会上指出，中国钢铁业已经处于严重产能过剩状态，2012年的产能利用率已经不足75%，而如考虑到技术进步和操作水平提高，现有设备的效能远高于设计能力，产能过剩的状况只能更严重，中国确实到了必须化解产能过剩时候了。

对于钢铁业原料方面，冶金工业规划院预测称，2013年铁矿石需求量为11.38亿吨，同比增长9.4%，2014年为11.72亿吨，其中今年的铁矿石进口料达到8.0亿吨，明年进口还将继续增加至8.5亿吨。

报告并认为，2014年钢铁行业的焦炭需求量为4.11亿吨，同比增长3.3%。2014年钢铁行业消耗炼焦洗精煤增长3%至5.4亿吨（相当于原煤9.82亿吨），其中，进口焦煤7,000万吨，基本与2013年的7,100万吨持平。（完）