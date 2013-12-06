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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 16:11 BJT

中国期市：林木品种纤维板、胶合板联袂登场，成交活跃强弱分明

路透上海12月6日 - 中国期货市场周五正式与林木产业对接。胶合板
和纤维板上市首日走势强弱分明，成交双双突破8万手，意味着投资者对
“两板”的上市青睐有加。

    胶合板交投最活跃的1405合约 收盘小跌0.12%，报每张125.8
5元人民币。纤维板主力合约 收盘大跌5.2%，报72.05元。
    
    “这两个品种首日的成交活跃度好于我们的预期，而明显分化的走势
则表明，市场已开始基于两品种的自身因素明确判定价格中枢。”光大期
货分析师彭程表示。
    
    她并称，纤维板今日走势明显偏弱，可能与非基准库升贴水和非标准
品的换算因素有关。
    
    大商所数据显示，国内板材生产企业--大亚集团在集合竞价交易阶段
买开合约FB1404和BB1404，成为纤维板、胶合板两期货合约的首笔法人成
交单。
    
    截至周五收市，胶合板各合约成交87,626手，持仓量2,070手，纤维
板分别为102,548手和5,395手。
    
    业内人士指出，“两板”登场首日即交投热络，合约参与门槛和手续
费均较低也功不可没。
    
    按照两板期货合约500张/手的交易单位、挂牌基准价和期货公司10%
的保证金比例计算，投资者交易每手合约需缴纳的保证金分别在为3,750
元和6,250元。而按照合约最小变动价位0.05元/张、交易所手续费以合约
金额的万分之一计算，“两板”期货一个点位的利润远高于其手续费。
    
    不过也有市场人士担心，由于这两个相似品种之间存在高度的相似性
，上下游影响因素亦无太大差别，恐出现几年前螺纹钢和线材之间的成交
分化。
    
    对此光大期货的彭程表示，是否会存在此差异还有待时间来检验，至
少从目前来看，资金“厚此薄彼”的倾向并不明显。

    胶合板和纤维板是人造板中最大的两个子品种。行业统计显示，中国
人造板行业的产量和消费量都居世界首位。2012年中国人造板总产量约2.
23亿立方米，市场规模超过3,000亿元。
    
    随着“两板”的顺利上市，大商所的期货交易品种已增至14个、全国
期市交易品种增加到40个。
        
    上世纪90年代，国内曾有多家交易所上市过胶合板期货，但由于交易
标的物为进口胶合板，可供交割量相对紧张，加之市场风险控制能力较弱
，致使交易过程中发生多起风险事件，最终导致胶合板期货退市。
    
    不过业内人士称，目前的期货市场的容量和成熟度均有了大幅提高，
加之交易所在合约设计，持仓监管方面均设计，过度投机导致极端行情的
可能性不会太高。
    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                     
                                                    
 交易所   品种         合约      最新     涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)     1402      50,910      0.28       257,360 
          黄金(au)     1406      246.00     -0.30       170,634 
          螺纹钢 (rb)  1405       3,702     -0.05     1,592,986 
          橡胶 (ru)    1405      19,545      0.13       215,394 
 大商所   豆粕 (m)     1405       3,347     -0.92     1,717,162 
          豆油 (y)     1405       7,232     -0.47       888,868 
          焦炭 (j)     1405       1,618     -1.10       239,980 
 郑商所   白糖 (sr)    1405       4,954     -0.06       506,950 
          棉花 (cf)    1405      18,795      0.11        69,164 
 中金所   沪深300(if)  1312     2,467.0     -0.63        92,816 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。（完）
 

 (发稿 丁琦/李文科; 审校)

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