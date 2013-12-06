中国期市：林木品种纤维板、胶合板联袂登场，成交活跃强弱分明

路透上海12月6日 - 中国期货市场周五正式与林木产业对接。胶合板 和纤维板上市首日走势强弱分明，成交双双突破8万手，意味着投资者对 “两板”的上市青睐有加。 胶合板交投最活跃的1405合约 收盘小跌0.12%，报每张125.8 5元人民币。纤维板主力合约 收盘大跌5.2%，报72.05元。 “这两个品种首日的成交活跃度好于我们的预期，而明显分化的走势 则表明，市场已开始基于两品种的自身因素明确判定价格中枢。”光大期 货分析师彭程表示。 她并称，纤维板今日走势明显偏弱，可能与非基准库升贴水和非标准 品的换算因素有关。 大商所数据显示，国内板材生产企业--大亚集团在集合竞价交易阶段 买开合约FB1404和BB1404，成为纤维板、胶合板两期货合约的首笔法人成 交单。 截至周五收市，胶合板各合约成交87,626手，持仓量2,070手，纤维 板分别为102,548手和5,395手。 业内人士指出，“两板”登场首日即交投热络，合约参与门槛和手续 费均较低也功不可没。 按照两板期货合约500张/手的交易单位、挂牌基准价和期货公司10% 的保证金比例计算，投资者交易每手合约需缴纳的保证金分别在为3,750 元和6,250元。而按照合约最小变动价位0.05元/张、交易所手续费以合约 金额的万分之一计算，“两板”期货一个点位的利润远高于其手续费。 不过也有市场人士担心，由于这两个相似品种之间存在高度的相似性 ，上下游影响因素亦无太大差别，恐出现几年前螺纹钢和线材之间的成交 分化。 对此光大期货的彭程表示，是否会存在此差异还有待时间来检验，至 少从目前来看，资金“厚此薄彼”的倾向并不明显。 胶合板和纤维板是人造板中最大的两个子品种。行业统计显示，中国 人造板行业的产量和消费量都居世界首位。2012年中国人造板总产量约2. 23亿立方米，市场规模超过3,000亿元。 随着“两板”的顺利上市，大商所的期货交易品种已增至14个、全国 期市交易品种增加到40个。 上世纪90年代，国内曾有多家交易所上市过胶合板期货，但由于交易 标的物为进口胶合板，可供交割量相对紧张，加之市场风险控制能力较弱 ，致使交易过程中发生多起风险事件，最终导致胶合板期货退市。 不过业内人士称，目前的期货市场的容量和成熟度均有了大幅提高， 加之交易所在合约设计，持仓监管方面均设计，过度投机导致极端行情的 可能性不会太高。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 50,910 0.28 257,360 黄金(au) 1406 246.00 -0.30 170,634 螺纹钢 (rb) 1405 3,702 -0.05 1,592,986 橡胶 (ru) 1405 19,545 0.13 215,394 大商所 豆粕 (m) 1405 3,347 -0.92 1,717,162 豆油 (y) 1405 7,232 -0.47 888,868 焦炭 (j) 1405 1,618 -1.10 239,980 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,954 -0.06 506,950 棉花 (cf) 1405 18,795 0.11 69,164 中金所 沪深300(if) 1312 2,467.0 -0.63 92,816 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。（完） (发稿 丁琦/李文科; 审校)