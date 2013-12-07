《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月2日-12月6日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周小幅升值0.19%，其中本周前四天延续上月行情， 继续在6.0920附近窄幅整理，尽管结汇盘不少，但大行购汇持续，令汇价难以突破。而值得 关注的是，在本周最后一天，随着中间价突创纪录新高，配合以大行购汇收敛，人民币汇市 走出一小波上涨行情，周五当天波幅竟超过100个点子，以令人民币汇率再次走出一波升值 行情的预期升温。市场期待下周中间价的指引和大行购汇的力度。 公开市场操作: * 由于12月即将迎来财政存款投放高峰期，中国债市流动性短期向好势头渐显。中国央 行在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，当周 因此转为净回笼470亿元人民币。业内人士指出，虽然SLF(常备借贷便利)余额变动对流动性 实际影响更直接，但就稳定市场信心而言，七天逆回购操作仍有保留必要。多种流动性调节 工具在手情况下，为达成控货币增量及调经济结构等目标，央行偏紧的政策执行力度预计一 时难改，资金面紧平衡应是近期常态。 债市: * 银行间现券当周呈震荡格局，周初交易盘获利了结意愿较浓，但随后资金宽松，激发 部分买需，当周后半段因IRS跳涨，利率债收益率亦被推升，但Shibor浮息债成为场内最大 亮点，因三个月Shibor 报价连续跳涨后，其持有价值显现，买盘增多；展望下 周，若三个月Shibor继续回归真实价格，二级相关券种行情仍值得关注，但整个现券行情则 要视陆续公布的经济数据而定。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周小幅走升，资金面虽逐步转好，但年底时点渐行渐近，银 行调整信贷规模因素开始作用，压制机构收票意愿。市场预期，月内转贴价格整体或维持升 势，但具体空间或受限。 股市: * 中国股市沪综指 当周宽幅震荡,累计升0.75%。在证监会周末宣布新股发行改 革意见和优先股试点后，周初创业板股票大跌，大盘亦受拖累，不过随着创业板走稳回升， 大盘亦出现不小升势，沪综指周三收在近三个月高位，本周后段出现小幅盘整，周五收报2, 237.108点。 期市: * 上海期金当周录得连续第六个周跌幅，周中一度创下五个多月低位。市场依然纠结于 对美联储近期缩减宽松规模的忧虑，不过美国非农就业数据出炉前金价略微趋稳，市场等待 数据给出进一步指引。沪金主力1406合约 当周收报每克246元，全周累计下跌0.8% 。 * 沪铜主力当周在五万整数关口上方震荡整理，尽管中国和美国的宏观数据稳健，但未 来精炼铜供应过剩的前景令投资者保持谨慎，市场还将密切关注周五的美国非农就业报告， 以期获得美国经济表现和美联储货币政策方面的线索。沪铜主力1402合约 当周收报 每吨50,910元，全周累计上涨0.6%。(完) (整理 丁琦/李文科/康熙泽/丁淑琴; 审校 张喜良)