《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.4%得益于美股涨提振风险偏好，但月线下跌
路透东京3月31日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五上涨，因美股上涨提振投资者风险偏好，但TOCOM期胶周线及月线均下跌，因投机商解除多头部位导致沪胶持续下跌。
以下为路透中文新闻为您整理的(12月2日-12月6日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周小幅升值0.19%，其中本周前四天延续上月行情， 继续在6.0920附近窄幅整理，尽管结汇盘不少，但大行购汇持续，令汇价难以突破。而值得 关注的是，在本周最后一天，随着中间价突创纪录新高，配合以大行购汇收敛，人民币汇市 走出一小波上涨行情，周五当天波幅竟超过100个点子，以令人民币汇率再次走出一波升值 行情的预期升温。市场期待下周中间价的指引和大行购汇的力度。 公开市场操作: * 由于12月即将迎来财政存款投放高峰期，中国债市流动性短期向好势头渐显。中国央 行在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，当周 因此转为净回笼470亿元人民币。业内人士指出，虽然SLF(常备借贷便利)余额变动对流动性 实际影响更直接，但就稳定市场信心而言，七天逆回购操作仍有保留必要。多种流动性调节 工具在手情况下，为达成控货币增量及调经济结构等目标，央行偏紧的政策执行力度预计一 时难改，资金面紧平衡应是近期常态。 债市: * 银行间现券当周呈震荡格局，周初交易盘获利了结意愿较浓，但随后资金宽松，激发 部分买需，当周后半段因IRS跳涨，利率债收益率亦被推升，但Shibor浮息债成为场内最大 亮点，因三个月Shibor 报价连续跳涨后，其持有价值显现，买盘增多；展望下 周，若三个月Shibor继续回归真实价格，二级相关券种行情仍值得关注，但整个现券行情则 要视陆续公布的经济数据而定。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周小幅走升，资金面虽逐步转好，但年底时点渐行渐近，银 行调整信贷规模因素开始作用，压制机构收票意愿。市场预期，月内转贴价格整体或维持升 势，但具体空间或受限。 股市: * 中国股市沪综指 当周宽幅震荡,累计升0.75%。在证监会周末宣布新股发行改 革意见和优先股试点后，周初创业板股票大跌，大盘亦受拖累，不过随着创业板走稳回升， 大盘亦出现不小升势，沪综指周三收在近三个月高位，本周后段出现小幅盘整，周五收报2, 237.108点。 期市: * 上海期金当周录得连续第六个周跌幅，周中一度创下五个多月低位。市场依然纠结于 对美联储近期缩减宽松规模的忧虑，不过美国非农就业数据出炉前金价略微趋稳，市场等待 数据给出进一步指引。沪金主力1406合约 当周收报每克246元，全周累计下跌0.8% 。 * 沪铜主力当周在五万整数关口上方震荡整理，尽管中国和美国的宏观数据稳健，但未 来精炼铜供应过剩的前景令投资者保持谨慎，市场还将密切关注周五的美国非农就业报告， 以期获得美国经济表现和美联储货币政策方面的线索。沪铜主力1402合约 当周收报 每吨50,910元，全周累计上涨0.6%。(完) (整理 丁琦/李文科/康熙泽/丁淑琴; 审校 张喜良)
路透东京3月31日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五上涨，因美股上涨提振投资者风险偏好，但TOCOM期胶周线及月线均下跌，因投机商解除多头部位导致沪胶持续下跌。
路透香港3月31日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银 美林和浦银国
路透上海3月31日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至3月29日，已有280家QFII(合格境外机构投 资者)合计获批902.64亿美元的投资额度，较上月增加10.55亿美元。 3月份招银国际资产管理有限公司和澳大利亚国家第一养老金信托公司分别首次获批3亿美元和5亿美元额 度，瑞典第二国家养老金获批增加2.55亿美元额度。 继2012年中国QFII额度扩容提速之后，2013年净增122.58亿美元，2014年和2015年的净增额分别为172.22 亿美元和141.45亿美元，2016年净增62.41亿美元。 以下为各家机构获得的QFII额度（亿美元）: 序号 QFII中文名称 批准日期 投资额 度 1 瑞士银行 2016.11.28 21.90 2 瑞银环球资产管理（新加坡）有限 2