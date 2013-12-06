全球金市：周线料收低，聚焦美国就业数据

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1228.09 3.59 0.29 -26.66
现货银 19.47 0.14 0.72 -35.7
现货铂金 1355.75 -2.24 -0.16 -11.68
现货钯金 730.6 -1.53 -0.21 5.58
COMEX期金 1228.1 -3.8 -0.31 -26.72
COMEX期银 19.475 -0.095 -0.49 -35.75
汇率
欧元/美元 1.3657
美元指数 80.382
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
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(编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选