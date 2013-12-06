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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 15:18 BJT

全球金市：周线料收低，聚焦美国就业数据

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1228.09 3.59 0.29 -26.66

现货银 19.47 0.14 0.72 -35.7

现货铂金 1355.75 -2.24 -0.16 -11.68

现货钯金 730.6 -1.53 -0.21 5.58

COMEX期金 1228.1 -3.8 -0.31 -26.72

COMEX期银 19.475 -0.095 -0.49 -35.75

汇率

欧元/美元 1.3657

美元指数 80.382

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)

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