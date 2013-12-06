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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 16:20 BJT

香港股市：两大指数周线皆收跌，惟腾讯劲升创纪录新高

腾讯控股 飙升2.3%至记录高点，因投资者本周焦点回归部分表现滞后的类股，它们在三中全会出台大规模改革方案之后表现较弱。

中国将于周日公布11月贸易数据，12月8-15日发布货币供应、贷款增速和社会总融资数据。下周一将出炉月度通胀数据，周二发布城市投资、工业产出和零售销售数据。

中国领导人还将在下周召开年度经济工作会议，设定2014年经济增长目标和政策重点。据称城镇化和农业规划会议也将召开。(完)

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