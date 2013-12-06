亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价走坚扶助而小涨，但获利了结限制升幅

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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布兰特原油周五小涨升破每桶111美元，此前连跌两日，因欧美恶劣天气使产量减少，同时交易员也在等待今日稍晚将公布的非农就业数据。
交易员表示，TOCOM橡胶收高在关键支撑位275日圆之后人气好转，下周有望进一步上涨。
上海期交所期胶主力5月合约 上涨25元人民币，收报每吨19,545元。
新加坡商品交易所近月1月合约 最报每公斤232.5美分，上涨1.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 田建华)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选