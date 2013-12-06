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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 15:22 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价走坚扶助而小涨，但获利了结限制升幅

布兰特原油周五小涨升破每桶111美元，此前连跌两日，因欧美恶劣天气使产量减少，同时交易员也在等待今日稍晚将公布的非农就业数据。

交易员表示，TOCOM橡胶收高在关键支撑位275日圆之后人气好转，下周有望进一步上涨。

上海期交所期胶主力5月合约 上涨25元人民币，收报每吨19,545元。

新加坡商品交易所近月1月合约 最报每公斤232.5美分，上涨1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 田建华)

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