《即时观点5》中国11月CPI涨幅略低于预期，通胀压力可控

路透北京12月9日 - 中国国家统计局周一公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.0%，较上月涨幅3.2%有所下降，路透调查预估中值为3.2%。

统计局并公布，11月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，和路透预估中值相符。环比来看，11月CPI下降0.1%，PPI持平。

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主要数据:

--居民消费价格指数(CPI)同比上涨3%(路透调查中值为3.2%)

--工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌1.4%(路透调查中值为下跌1.4%)

--CPI环比下降0.1%，PPI环比持平

--CPI中食品价格同比上涨5.9%，非食品价格上涨1.6%

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以下为市场人士的评论:

--澳新银行中国经济师 周浩：

中国通胀数据今晨公布，数据显示，11月CPI通胀率同比增长3.0%，低于上月0.2个百分点，主要是因为食品价格出现明显的下滑。环比数据显示，CPI下滑了0.1%，低于上月的0.1%的正增长。总体来看，下月CPI可能再度维持在3%的水平，全年平均通胀率大约在2.7%，仍然远低于全年3.5%的控制目标。

与此同时，PPI通胀率同比下降1.4%，略高于上月的1.5%，这也是PPI连续第21个月为负值，总体表明终端需求仍然没有完全恢复，同时，中国企业也没有明显的再库存迹象，这也意味着制造业主不认为原料价格存在明显的上升压力。

尽管通胀压力可控，但市场流动性仍将在春节前保持整体紧张。中国官方也明确表示，“钱紧”主要针对在过去几年不断发展的同业业务，而同业业务被认为与表外融资活动联系密切，也被认为是中国影子银行的重要组成部分。监管方面也多次表示，商业银行需要在这些业务方面实现“去杠杆”。

从这个角度来看，商业银行在“去杠杆”方面的进程将决定流动性紧张会否持续。但不断上升的资金成本将最终被转移至企业端，并对经济造成下行的压力。

从明年来看，由于经济增速与潜在经济增速大致相同，我们认为中国的整体通胀压力将处于可控范围。我们认为中国明年的通胀控制目标仍将控制在3.5%，与今年相同。由于中国将在明年逐步推进大宗商品价格市场化改革，CPI通胀率可能在明年下半年突破3.5%。我们预测中国明年的CPI平均增速将保持在3.2-3.4%的水平，高于今年2.7%的预期值。但非食品通胀，尤其是房租可能加大通胀的压力。

--申银万国宏观分析师 李慧勇：

比较符合预期，主要是非食品价格稳定、食品价格下跌导致的。这基本验证我们前期的看法，即在产能过剩、需求不足的情况下，通货膨胀不是什么问题。只是受基数效应和食品价格的扰动，CPI月度之间可能会有波动。

展望明年，预计CPI仍会在3%以内，不会有太大的物价上涨风险，但不排除个别月份会比较高。

--广发银行高级交易员 颜岩：

CPI略低于市场预期，蔬菜、肉类价格普遍回落，不过全国呈现明显地区差异性。12月份开始，肉类蔬菜需求将逐渐旺盛，加上全国自然天气不佳，运输成本提升可能推高食品价格。PPI环比平稳，上游工业品出厂和购进价格环比小幅回落，而生活资料环比上涨。后期生活资料部分很可能继续上涨。

临近年末，食品价格上涨压力不可忽视。CPI在3%的基础上继续上升的可能性很大。我认为货币政策必然会重点考虑通胀因素，加上近期贸易顺差扩大，人民币对美元升值，货币政策会将维持略偏紧状态。而银行间市场已经对次数据做出了预期，所以影响有限，更多是NCD等因素在左右收益率。

--国泰君安宏观分析师 汪进：

CPI和我们预计的一致，食品价格放缓是CPI涨幅下降的主要驱动因素，今年最后一个月对均值影响不大，整体通胀压力不大。预计明年通胀在3%以下，高点3.5%

非食品价格未来也以稳为主，比较值得关注的是服务价格的上升压力，反映收入上升后终端需求的回升。

明年货币政策以稳健为主，可能会偏紧。目前就业没有太大问题，总需求稳定，在此背景下改革的整体环境很好。

--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮:

和我们预期的差不多，受季节性因素的影响，食品价格涨幅略有回落，但整体来看以后食品价格都是一个中枢上移的趋势。受基数效应影响。12月份CPI涨幅料在3%以下，但明年初因为春节因素，CPI涨幅会再度走高，但不会突破3.5%。

央行货币政策还会维持适度偏紧的状态，来自通胀角度的压力不大，主要还是觉得M2增长比较快。不过防通胀方面也不敢太过放松。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤

数据还可以，主要原因是11月下半月食品和蔬菜价格落了一些，还有翘尾因素效应的影响也在减弱。全年通胀估计在2.7%左右。

明年通胀一定会比今年高一些，估计在3%以上，主要是受食品价格推动，而且明年翘尾因素也会比今年要大。同时，经济企稳回升也会抬高总需求，还有水电气价格改革也会带来上涨压力。但总体料依然温和可控，估计在3-4%之间。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

CPI低于预期，主要是食品价格回落比较明显。这里面有预期中的基数因素，超预期的那部分应该是菜价回落导致的，与季节和天气分布有关。当然，作为一种货币现象，食品和非食品面临的一个共同的约束力就是货币供给条件，央行三季度以来谨慎和偏紧的操作在后续产生了一定影响。

PPI符合预期，持平的走势意味着目前库存变动依旧平缓，没有陡峭的补库存现象发生，我们估计这种情况不会长期持续，随着明年上半年政策的进一步明朗和城镇化的启动，需求端将趋于明晰，长期投资预期会有所回暖，PPI的回升将会继续，直到三季度前后触顶。整体来看，数据意味着通胀压力有所减轻，对资本市场还是积极的。

随着补库存的进行和上游价格的启动，明年上半年通胀压力应会有所升温，我们估计上沿会到4%附近，货币政策将保持中性偏谨慎。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

CPI低于预期，市场预期持平或略有上升，但实际上环比下降，主要原因是食品价格下降。中国通胀压力有所上升，比较温和，显示经济平稳运行。

9月份cpi环比上升太快，央行货币政策收得比较紧也比较快，现在看来，未来货币政策可能也会比较温和，没必要继续收紧，甚至可能适当放松。实际上，近期央行在公开市场操作过后，货币市场利率稳定下来，可能也是因为通胀上升不像大家想象的那么快，未来利率仍会维持相对高位，以令金融机构继续杠杆化，货币政策不会继续收紧。

ppi跟预期差不多，整体而言，还是比较平稳，没有显示需求大幅扩张的情况，因环比角度而言略显疲软，显示从短期看经济比较稳健，中期还是比较疲弱，缺乏继续扩张的动力，经济将以平稳为主。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

从数据看11月CPI略低于市场预期，此前市场普遍预期在3.1%左右，且从以往惯例，CPI通常也是11月走低的年份多，12月份会回升。

尽管物价上涨尚不足忧，但从影响物价上涨的因素看，食品和居住类是推升物价的主要因素，尤其是居住类价格上涨影响面较大，预计明年中国物价上涨的压力正在加大。

从PPI看虽然跌幅收窄，与整体经济平稳运行有关，但PPI仍在下降通道中，且从中国经济的总体面看相对平稳，要消除PPI的下降趋势仍需要时间。

**相关背景**

--中国中共中央政治局会议称，2014年将保持政策连续性和稳定性，将积极推进重点领域改革。

--国家发改委价格监测中心预测，明年中国经济将继续保持稳中有进的增长态势，综合宏观、微观影响价格运行的因素来看，明年价格上涨的压力将大于今年，预计2014年CPI涨幅将略超过3%。