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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 15:52 BJT

德国经济：央行上调今明两年经济增速预估，称主因国内需求改善

德国一直是欧元区经济复苏主要动力，欧元区近期因法国和意大利等失去动能，区域复苏有点乏力。

德国央行表示，经济好转主要是受到内需提振而非海外需求，受惠于低利率及收入增长。

“德国经济情况良好，失业率低，聘雇增加，薪资成长重回常态，”德国央行总裁魏德曼说。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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