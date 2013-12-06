背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

香港房地产：住宅楼价上升，买租价差扩阔至161.6%的近期高位--金管局
路透香港3月31日 - 香港金融管理局周五发表的报告显示，香港住宅楼价自去年下半年上升，但租金收益率仍保持在2-3%的低位，衡量楼宇使用者相对成本的买租价差扩阔至161.6%的近期高位。
路透12月6日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)已发行及确定发行总额为86亿元人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.5 东元电机 3.0 3.00 3
2013.5 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.6 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.5 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.3 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透香港3月31日 - 香港金融管理局周五发表的报告显示，香港住宅楼价自去年下半年上升，但租金收益率仍保持在2-3%的低位，衡量楼宇使用者相对成本的买租价差扩阔至161.6%的近期高位。
路透3月31日 - 东南亚股市周五下跌，追随亚洲市场普遍跌势，印尼股市 继本周第二次触及纪录高位后下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.6%，投资者在本季最后一天平衡仓位。 “现在到了季度末，大多数市场都只是在横盘整理，为第二季做准备，”马尼拉Asiasec Equities Inc的分析师Manny Cruz说。 印尼股市 收跌0.4%，但录得六个季度以来的第五个季度涨幅，季线涨5.1%。 新加坡股市 第一季上涨10.2%，为2012年3月以来最大涨幅。金融类股贡献周五涨幅的近半数，星展集团控股 收高0.5%。 越南股市 跌0.2%，盘中一度触及逾九年高位。 马来西亚股市 跌0.5%，金融类股跌势拖累指标股指。该指数录得四个季度以来的首个季线涨幅。 泰国股市 跌0.3%，但录得连续第五个季线涨幅，第一季涨2.1%。
路透北京3月31日 - 中国国务院近日发布通知，第三批的辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西、重庆七地自贸区已正式获批，各项筹备工作完毕，即将统一挂牌。七个方案充分体现全面深化改革扩大开放的要求，服务西部开发、东北兴起、中部崛起、“一带一路”建设等重大战略。