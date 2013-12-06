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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 16:03 BJT

法国数据：截至10月底预算赤字860.5亿欧元

路透12月6日 - 法国财政部周五公布，年内截至10月底的预算赤字为860.5亿欧元，上年同期为赤字946亿欧元。(完)

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