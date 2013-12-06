重发-《中国信用市场观察》配置行情启动减轻债市调整压力

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(重发以补上作者名字)
作者 徐永
路透上海12月6日 - 中国货币政策紧平衡环境致债市中期仍有调整压力，但11月债市托管数据显示银行配置行情已在加强。在年末财政存款投放助力下，或可消化来自供给等方面的压力，年内债市不必过分悲观。
数据显示，11月商业银行债券托管量增加了630亿元人民币，超过中债登当月净增量的一半。利率债收益率近期不断攀升，显然提高了投资户的实际利率，一般年初才启动的配置行情可能已经提前启动，这会对收益率的继续上升形成明显制约。
而且下周之后，利率债的供给有望回落，年内国债供给只剩两期，规模可能在430亿；进出口行的发债计划已经完成；国开行和农发行还分别剩760亿和780亿，但农发行尚未公布剩余额度的发行日期，较有可能延后发行，这料更加降低供给的负面影响。
事实上，本周债市中长期债在上周收益率快速回落后，周一虽有明显的获利回吐，但其后几天收益率上升开始乏力。
但收益率特别是中长期债的下降空间，仍然充满变数。
需要关注的是年末人民币贷款的新增规模及非标准化债权的走势。按照央行调查统计司司长盛松成的最新预期，今年人民币贷款新增预期达到9万亿，这意味着11月和12月的月均增量为6,000亿，虽高于此前普遍预期的月均5,000亿，但银行年末突击放贷惯性常有，亦无大意外。
较有不确定性的是非信贷业务的增长。与去年下半年来贷款在社会融资中占比逐步降低的走势不同，今年6、7月央行在流动性上的铁腕政策，曾经使这两月非信贷投放迅速回落，人民币贷款/社会融资规模的占比也一度超过80%；不过9月非标反弹，央行随后收紧政策再次打击，令10月贷款的占比又恢复到60%左右。
若以今年前10个月贷款平均57%的占比来测算，11月和12月两月非信贷业务的投放规模将为9,000亿元，全年社融新增将达到17万亿元，仍然处于较高规模。
在去杠杆，去产能的背景下，高速的信用投放，令央行货币政策仍无放松空间，短期利率易升难降，也会制约中长端收益率的下降幅度，这会是近期和配置力量博弈的主要因素。
值得注意的是，本周市场人士开始较多关注平坦收益率曲线后期走势方向的问题，由于短期利率更多反映央行货币政策的取向，中长端收益率则是市场对后期基本面走势的预期，平坦甚至倒挂的收益率曲线，较有可能是预示经济将进入衰退的先行信号。
这种说法不无道理，并是中长期债市牛市的重要支撑，但经济衰退的到来必然伴随融资需求的下降，比如非信贷业务（特别是非标）以及社会融资规模的下降，不过目前似乎仍未看到这种明显回落。
悲观一点来看，今年投资对GDP的贡献率进一步提高，未来储蓄投资缺口的进一步收窄，经常项目顺差对GDP的贡献进一步降低，若消费贡献无法实质提升，投资拉动模式可能还得持续相当长一段时间。
而投资拉动造成的房地产和地方融资平台融资需求增长--央行货币政策收紧--对未来悲观预期，又将使平坦化收益率曲线可能持续比预期更长的时间，最后需要违约才能完成债务杠杆下降，完成去杠杆去产能的过程。
这可能意味着，要么非标业务在货币政策偏紧，融资利率攀升情况下，融资需求顺势回落；要么就是信用违约的真实发生，倒逼融资需求回落，经济减速，货币政策放松，当前收益率曲线平坦化才能得到调整。
而无论融资规模回落还是信用违约发生，都将增加信用债市场的调整风险，这也是四季度以来信用债市场，明显调整力度比利率债大的原因。相比利率债在配置推动，非标回落致货币政策放松等方面可能存在的乐观预期，信用债市场的调整风险明显更大。（完） (审校 张喜良)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。