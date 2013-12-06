重发-《中国信用市场观察》配置行情启动减轻债市调整压力

(重发以补上作者名字)

作者 徐永

路透上海12月6日 - 中国货币政策紧平衡环境致债市中期仍有调整压力，但11月债市托管数据显示银行配置行情已在加强。在年末财政存款投放助力下，或可消化来自供给等方面的压力，年内债市不必过分悲观。

数据显示，11月商业银行债券托管量增加了630亿元人民币，超过中债登当月净增量的一半。利率债收益率近期不断攀升，显然提高了投资户的实际利率，一般年初才启动的配置行情可能已经提前启动，这会对收益率的继续上升形成明显制约。

而且下周之后，利率债的供给有望回落，年内国债供给只剩两期，规模可能在430亿；进出口行的发债计划已经完成；国开行和农发行还分别剩760亿和780亿，但农发行尚未公布剩余额度的发行日期，较有可能延后发行，这料更加降低供给的负面影响。

事实上，本周债市中长期债在上周收益率快速回落后，周一虽有明显的获利回吐，但其后几天收益率上升开始乏力。

但收益率特别是中长期债的下降空间，仍然充满变数。

需要关注的是年末人民币贷款的新增规模及非标准化债权的走势。按照央行调查统计司司长盛松成的最新预期，今年人民币贷款新增预期达到9万亿，这意味着11月和12月的月均增量为6,000亿，虽高于此前普遍预期的月均5,000亿，但银行年末突击放贷惯性常有，亦无大意外。

较有不确定性的是非信贷业务的增长。与去年下半年来贷款在社会融资中占比逐步降低的走势不同，今年6、7月央行在流动性上的铁腕政策，曾经使这两月非信贷投放迅速回落，人民币贷款/社会融资规模的占比也一度超过80%；不过9月非标反弹，央行随后收紧政策再次打击，令10月贷款的占比又恢复到60%左右。

若以今年前10个月贷款平均57%的占比来测算，11月和12月两月非信贷业务的投放规模将为9,000亿元，全年社融新增将达到17万亿元，仍然处于较高规模。

在去杠杆，去产能的背景下，高速的信用投放，令央行货币政策仍无放松空间，短期利率易升难降，也会制约中长端收益率的下降幅度，这会是近期和配置力量博弈的主要因素。

值得注意的是，本周市场人士开始较多关注平坦收益率曲线后期走势方向的问题，由于短期利率更多反映央行货币政策的取向，中长端收益率则是市场对后期基本面走势的预期，平坦甚至倒挂的收益率曲线，较有可能是预示经济将进入衰退的先行信号。

这种说法不无道理，并是中长期债市牛市的重要支撑，但经济衰退的到来必然伴随融资需求的下降，比如非信贷业务（特别是非标）以及社会融资规模的下降，不过目前似乎仍未看到这种明显回落。

悲观一点来看，今年投资对GDP的贡献率进一步提高，未来储蓄投资缺口的进一步收窄，经常项目顺差对GDP的贡献进一步降低，若消费贡献无法实质提升，投资拉动模式可能还得持续相当长一段时间。

而投资拉动造成的房地产和地方融资平台融资需求增长--央行货币政策收紧--对未来悲观预期，又将使平坦化收益率曲线可能持续比预期更长的时间，最后需要违约才能完成债务杠杆下降，完成去杠杆去产能的过程。

这可能意味着，要么非标业务在货币政策偏紧，融资利率攀升情况下，融资需求顺势回落；要么就是信用违约的真实发生，倒逼融资需求回落，经济减速，货币政策放松，当前收益率曲线平坦化才能得到调整。