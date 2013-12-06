日本债市：公债下跌，指标公债期货合约触七周低点

“市场上有些获利了结盘出现，但今天也有投资者逢低买入。我们预计市场将找到新的交投区间，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深市场分析师Naomi Muguruma表示。

日债交易量飙升至2007年8月17日以来最高，换手量为74,965口，远高于不足30,000口的均值。

尽管日本央行大规模购债支撑了日债，但美国和德国公债收益率(殖利率)本周持续上涨，最终引发了日债市场的滞后反应。

此外，令投资者紧张的另一因素在于，日本政府退休金投资基金(GPIF)可能在未来缩减日债持仓量。

周五发行了大量公司债和市政债，这也推动部分投资者从公债市场转向收益更高的信贷产品。

交易商还表示压力来自利率互换市场。七至10年期利率交换合约 大幅上涨。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.085% +0.5 0.080%

五年期公债 0.200% +1.5 0.185%

10年期公债 0.670% +2.5 0.645%

20年期公债 1.510% +3.0 1.480%

30年期公债 1.690% +4.0 1.650%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.51 -0.31 144.82

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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