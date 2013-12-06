《技术分析》中国股市沪综指陷入上下两难境地

作者 曾祥进

路透北京12月6日 - 中国股市沪综指 本周初在IPO重启消息冲击下大幅震荡，其后获拉升一度创近三个月收盘新高后进入整理。短期技术面看，沪指均线系统持续走好但部分指标如KDJ出现背离，而上涨仍主要依靠石油，金融等权重股拉抬，且量能无法连续放大，显示走势仍有隐忧；中线看，技术面亦有继续改善迹象，但能否在成交缩量的情况下，有效突破四年来的中长期下跌通道上轨，有待继续观察。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/quc35v)

沪综指在周初的大幅震荡中再次获得2,200点及年线的双重支撑，随后大幅冲高重试前次高点区域，目前上述两点位的技术支撑持续得到强化，仍是短线大盘回调的有力支撑点位，而其下2,150-2,170点区域更是多方倾力防守的重要位置，料大盘仍将维持相对高位的震荡走势，暂处于上下两难的局面。

日线技术指标显示，KDJ（随机指标）在大盘创短期高点过程中继续呈现顶背离，并第二次发出死叉，RSI（相对强弱指标）亦出现三重顶迹象，惟MACD（指数平滑移动平均线）和BOLL（布林通道）上轨继续稳步上扬，综合看，各技术指标讯号混杂，多空参半。

尽管本周两根较大阳线部分化解了10月份前高点下方的密集成交压力，但在2,250点之上时，买盘明显裹足不前，反映在成交量能方面即为难以连续放大，量能不足成为难以断定沪指突破有效性的主要依据。

本轮走势沪指受银行证券及中石油等权重股反复拉抬，指数中所含水分较大，亦使得近期大盘技术面走势受到一定的扭曲和干扰，在IPO明年1月正式重启前，出于政策面维稳需要，目前的走势特征还将延续，在2,170-2,270这一下有支撑上有阻力的区域内，多空均暂难压倒对方，料仍处于僵持反复局面。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/ruc35v)

沪综指连续第四周上扬，均线系统一个半月来重现多头排列，并在下方构成较密集支撑，2,170-2,180点的年线区域亦成为中线重要支撑位，整体而言，中线技术走势正继续向利于多方的形势发展，上档的压力则仍位于2,250-2,270点前期高点附近，有待持续消化。

本周大盘的重心继续得到上移，并缓慢穿越此前提及的沪指四年多来形成的中长期下跌通道上轨，但除非本月沪指收盘能站稳至2,200点之上，否则其突破的有效性仍无法得到进一步验证。