中国社会：上海首次启动空气质量严重污染预警减排措施

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透上海12月6日 - 继周四18时启动“空气质量重度污染预警”后,中国上海市周五13时提高预警等级，首次启动空气质量严重污染预警减排措施，包括停驶三成公务用车。
上海环保局相关人士表示，这是4月1日上海实施空气质量预警措施以来，首次启动严重污染预警措施。
上海市政府新闻办官方微博--上海发布称，措施包括重点工业企业限产限污或停产、停止施工室外作业和道路开挖整修、渣土车黄标车禁行、停驶30%党政机关和事业单位公务用车等。建议避免户外活动,减少开窗通风。
近期由于北方颗粒物输送及气候不利扩散，上海的空气质量一直处于重度污染中。周五下午15时，上海市环境监测中心实时发布的空气质量指数为466，属严重污染六级，首要污染物为PM2.5。而上海美国总领事馆下午14：00更新的实时空量质量指数（AQI）达504，亦属严重污染级。
4月出台的《上海市环境空气质量重污染应急方案（暂行）》，在拉响严重污染预警后，上海市政府将视具体污染程度，决定采取学校和幼托机构停课、机动车扩大限行等措施。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选