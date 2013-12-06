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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 16:06 BJT

韩国债市：公债价格小涨，但本周连续第六周下滑

外资净买入1,730亿韩元(1.6328亿美元)的12月三年期公债期货 ，将该合约推高0.05点至105.37。外资周四卖超4,460亿韩元。

不过债市延续了周线下跌趋势，特别是较长期公债，指标10年期公债 收益率连续第六周周线上升，为6月底以来最长连涨记录。

韩国公债收益率近期上升，因市场人士认为，随着美国经济复苏，美国联邦储备理事会(美联储/FED)迟早将会开始缩减购债刺激举措。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.37 105.32

10年期公债收益率 3.728% 3.755%

五年期公债收益率 3.385% 3.411%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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