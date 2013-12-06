韩国债市：公债价格小涨，但本周连续第六周下滑

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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外资净买入1,730亿韩元(1.6328亿美元)的12月三年期公债期货 ，将该合约推高0.05点至105.37。外资周四卖超4,460亿韩元。
不过债市延续了周线下跌趋势，特别是较长期公债，指标10年期公债 收益率连续第六周周线上升，为6月底以来最长连涨记录。
韩国公债收益率近期上升，因市场人士认为，随着美国经济复苏，美国联邦储备理事会(美联储/FED)迟早将会开始缩减购债刺激举措。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.37 105.32
10年期公债收益率 3.728% 3.755%
五年期公债收益率 3.385% 3.411%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选