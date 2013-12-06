中国证券：证监会发布两项IPO财务信息披露指引，确保信披质量

路透上海12月6日 - 为以确保首次公开发行（IPO）企业财务信息披露质量，中国证监会周五针对及时性和盈利能力的信息披露发布两项指引，并表示将不断细化披露要求，丰富相关规则体系。

及时性信息披露指引要求，财务信息审计截止日与招股书签署日之间若超过四个月，应补充提供该期间的季度财务报表。若发行人预计年初至发行上市后第一个报告期期末的累计净利可能较上年同期发生较大下降的，应作重大事项提示。

与盈利能力相关的信息披露指引要求，发行人应结合自身所处行业、经营模式、同行业比较等方面，深入而有针对性地对盈利能力信息进行分析和披露。该指引还借鉴今年财务专检查中取得的经验，引导和规范中介机构切实履行尽职调查义务，确保财务信息的披露质量。

证监会发言人指出，证监会正在抓紧落实新股发行改革意见各项改革措施的配套规则，如证券发行与承销管理办法、预先披露规则、信息披露指引等，拟在履行完相关立法程序后发布实施。