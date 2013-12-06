台湾债市：10年券殖利率收跌终结连三升，观望美非农就业数据

* 十年期公债殖利率结束连三升 * 观望周五的美国非农就业数据 路透台北12月6日 - 台湾10年期公债102/10 殖利率周五收跌，结束先前连三升。交易商表示 ，即便美债殖利率向上弹升，但台债因空单回补，殖利率终场收跌终结连三升。 交易员指出，除了空单回补的买盘以外，市场也传出寿险业委托证券商进场持有10年券，虽然成交量并不 大，但试单意味浓厚，已带动一波回补风潮。惟他们也说，稍晚美国的非农就业数据仍是市场的观察重点，交 易商仍相当观望。 “不是强力的买盘，感觉是试单而已，”一位证券商交易员表示。 交易员认为，尽管市场观望美国非农就业数据，但估计美国10年期公债殖利率也不至升破该期公债前波高 位近3.0%的水位，在此情况下，台湾10年期公债殖利率上方有所保护，空单并未进一步进击。 交易员估计，五年期公债102/11期明日殖利率区间料在1.07-1.12%；十年期公债殖利率在1.65-1.75%。 美国公债价格周四美国公债收益率周四升至三个月高位，此前美国公布的经济成长和就业数据强于预期， 巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快会缩减购债的预期。 根据路透访问的分析师预测，美国11月非农就业岗位预计增长18万个。这将低于10月的增长20.4万个，并 稍低于今年头10个月的均值18.6万个。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.95 1.0825 1.0770-1.0860 21.5 10 102/10 -1.80 1.7045 1.6900-1.7191 34.5 今日不只是10年期公债殖利率收跌，五年期公债102/11期殖利率也同步走滑。只不过二档指标券的成交均 相对清淡。 交易商指出，上周台湾官方才下调了今、明年的经济成长率，其保守看待经济前景，预估值低于各金融机 构。疲软的经济表现，将令台湾央行的货币政策没有趋紧的空间，是短券的最大保护伞。 “升息机会偏低，五年期以内的短券对资金需要出口的银行有很大的吸引力。”另外一位银行业交易员表 示，因此，他认为，五年券102/11期殖利率更是大弹不易。 至于10年期公债的行情，也有交易商认为，短期间之内，观察102/10期的浮额清洗程度是一大重点。他认 为，持有此期券的前三大-前十大交易商持券比在增额券交割之后，较先前走滑不少，这显示仍有不少筹码在 证券商上，也不排除目前殖利率掼破成本之下，此期公债的卖压仍旧偏重。 周四柜买中心的资料显示，10年公债102/10期前三大持券者持券合计只有33%，较上日45%减少12%。前十 大持券者持券比也由62%减少至54%。 下周全球重要经济数据以及事件分别有： 周日：中国11月进出口贸易数据；日本第三季国内生産总值(GDP)修正值。 周一：中国11月PPI和CPI；美国11月就业趋势指数；金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财长杰克卢和 美联储主席贝南克参加美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话； 周二：日本11月消费者信心指数；意大利第三季GDP终值；韩国11月PPI和失业率； 周三：新西兰央行利率决定； 周四：澳洲11月就业人口和失业率；欧元区10月工业生産；美国一周初请失业金人数；美国11月零售销售 ；韩国央行公布利率决议； 瑞士央行举行货币政策会议；新西兰央行货币政策声明和利率决定； 周五：欧元区第三季就业人口；美国一周ECRI经济领先指标。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7045 5 102/11 1.0825 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)