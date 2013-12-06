中国房地产：2014年起公租房和廉租房并轨运行--住建部

路透北京12月6日 - 中国住房和城乡建设部周五表示，从2014年起，各地公共租赁住房和廉租住房并轨运行，并轨后统称为公共租赁住房，建设计划、资金来源渠道等均将整合。

住建部、财政部和发改委等联合通知称，公租房和廉租房并轨运行是完善住房保障制度体系，提高保障性住房资源配置效率的有效措施。

根据通知，自2014年起，各地廉租住房（含购改租等方式筹集）建设计划调整并入公共租赁住房年度建设计划，建成后统一纳入公共租赁住房管理。

廉租住房并入公共租赁住房后，地方政府原用于廉租房建设的资金来源渠道，调整用于公租房建设。发改委原安排的中央用于新建廉租房补助投资调整为公租房配套基础设施建设补助投资，并向西藏及青海、甘肃、四川、云南四省藏区等财力困难地区倾斜。

在完善公租房租金定价机制方面，通知指出原则上按照适当低于同地段、同类型住房市场租金水平确定。政府投资建设并运营管理的，可根据保障对象的支付能力实行差别化租金，对符合条件的保障对象采取租金减免；社会投资建设并运营管理的，各地可按规定对符合条件的低收入住房保障对象予以适当补贴。

在分配上，已建成并分配入住的廉租房统一纳入公租房管理，其租金水平仍按原有租金标准执行；已建成未入住的廉租房以及在建的廉租房项目建成后，要优先解决原廉租住房保障对象住房困难，剩余房源统一按公共租赁住房分配。

廉租房是指政府以租金补贴或实物配租的方式，向符合城镇居民最低生活保障标准且住房困难的家庭提供社会保障性质的住房。公租房是近几年出现的概念，也是中央力推的保障房类型，相对而言受众面更广，符合廉租房、经适房、限价房准入标准的家庭，均可以申请公租房。

过去几年，中国保障房建设提速，中共十八届三中全会决定提出健全符合国情的住房保障和供应体系，本周召开的中共中央政治局会议也表示，要做好住房保障和房地产市场调控工作。（完）

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