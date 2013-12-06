欧元债市：德债收益率守在七周高点，市场关注美国就业数据

10年期德债收益率 持稳在1.86%，是10月18日以来最高。德债期货 涨1个跳动点至139.97，可能创下8月中以来最大单周跌幅。

德债收益率本周紧跟指标美债走势，在投资人重新评估美联储刺激政策退场前景之下，美国10年期公债收益率本周曾触及约2.879%的三个月高点。

法国巴黎银行分析师认为，从疲弱的欧元区经济成长及通胀前景来看，10年期德债收益率涨势“非常凌厉”。

“10年期收益率升破近期区间。我们认为至少有回稳的空间，未来几天最多有一波涨势。”他们说。

“然而，今天仍可能因美国数据而面临卖压。所以我们在数据出炉前保持谨慎，但在近期收益率上涨之后，我们建议持有长存续期敞口。”(完)

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