欧元债市：德债收益率守在七周高点，市场关注美国就业数据

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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10年期德债收益率 持稳在1.86%，是10月18日以来最高。德债期货 涨1个跳动点至139.97，可能创下8月中以来最大单周跌幅。
德债收益率本周紧跟指标美债走势，在投资人重新评估美联储刺激政策退场前景之下，美国10年期公债收益率本周曾触及约2.879%的三个月高点。
法国巴黎银行分析师认为，从疲弱的欧元区经济成长及通胀前景来看，10年期德债收益率涨势“非常凌厉”。
“10年期收益率升破近期区间。我们认为至少有回稳的空间，未来几天最多有一波涨势。”他们说。
“然而，今天仍可能因美国数据而面临卖压。所以我们在数据出炉前保持谨慎，但在近期收益率上涨之后，我们建议持有长存续期敞口。”(完)
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(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。