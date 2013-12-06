中国社会：安委会开展油气输送管线安全排查，汲取中石化事故教训

路透北京12月6日 - 鉴于中石化东黄输油管道上月发生泄漏爆炸，中国国务院安全生产委员会决定从现在起至2014年3月底，在全国范围内开展油气输送管线等安全专项大检查，排查隐患，防止类似重特大事故事故发生。

政府网刊发的通知称，目标是对全国范围内石油天然气（包含煤气）、危险化学品等各种易燃易爆品输送管线进行一次大排查大整治，全面排查隐患，彻底解决问题；致力于构建安全生产长效机制。

11月22日10时30分许，位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸，该事故共造成62人死亡。中国国家安全监管总局局长杨栋梁此前指出，“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起十分严重的责任事故，损失惨重。

本次排查整治的主要内容包括规划、选址和设计及总平面布置等情况，管线质量及完好情况，防雷、防静电和绝缘保护措施情况，日常维护运行情况等。

通知并称，要加大责任追究力度，对不认真组织开展专项排查整治的单位和责任人，要依法严肃问责。(完)

欲了解详情，请点选中国政府网 here (发稿 张胜男; 审校 黄凯)