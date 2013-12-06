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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 17:01 BJT

新兴汇市：投资者在美国非农就业数据公布前谨慎行事，亚币因此受打击

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坡元 1.2543 1.2534 -0.07 -2.58 1.2219

台币 29.665 29.690 +0.08 -1.78 29.136

韩元 1057.91 1059.60 +0.16 +1.20 1070.60

泰铢 32.33 32.27 -0.19 -5.32 30.61

菲律宾披索 43.94 43.85 -0.20 -6.58 41.05

印尼卢比 11950.00 11950.00 +0.00 -19.41 9630.00

印度卢比 61.68 61.75 +0.11 -10.85 54.99

马币 3.2320 3.2270 -0.15 -5.38 3.0580

人民币 6.0815 6.0913 +0.16 +2.45 6.2303

(完)

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