台湾汇市：台币/美元周升0.05%，量缩静待美国非农就业数据出炉

* 量缩静待美国非农就业数据出炉 * 美元稍有走弱令台币区间微升 * 台币收扬近本周收盘高位 * 下周实质交易区暂估29.550-29.650 路透台北12月6日 - 台币兑美元 周五微涨2.5分至近一周收盘高位，本周台币 收高0.05%，主因欧洲央行维持利率不变，提振欧元上涨、拖累国际美元稍有走弱，惟市场 观望美国非农就业数据的气氛浓厚，台北外汇量能急冻至不及五亿美元。 展望下周，汇银人士指出，由于目前市场偏向乐观预期非农就业数据，若结果符合或超 越预期，料台币实质交投仍会维持区间整理态势，若明显低于市场预期，投资氛围将会转为 揣测QE延退，台币有可能随其他亚币区间偏升。 今日台币兑美元收在29.665，收在近一周收盘高位，前波收盘高位为12月2日的29.636 。 “待非农数据出来后，大家又要说文解字。”一位大型本地银行交易员称。 交易员普遍预估，下周台币主要交投区间暂看在29.550-29.650。 美国11月就业可能继续稳健增长，失业率下降，这可能使美国联邦储备理事会(美联储/ FED)更接近缩减大规模货币刺激政策。根据路透访问的分析师预测，11月非农就业岗位预计 增长18万个。这将低于10月的增长20.4万个，并稍低于今年头10个月的均值18.6万个。 今日台币实质交易区间主要在29.570-29.591，上日交投则在29.570-29.601，本周台币 微升0.05%；与台币具比价效应的韩元 今日几乎收升报1,058.0，上日收报1,059. 6，本周韩元微升0.02%，连续第四周上涨。 台湾股市 周五连续第二天收低，与区域股市走势一致，周线则小幅收低0.47%或 39.11点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超0.30亿台币，连续两日卖超；上日为卖 超18.11亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度较上 日微微扩大；一个月期远汇 尾盘报价来到29.540/29.570，上日尾盘则收报29 .550。 亚洲新兴市场方面，多数新兴亚币周五在清淡交投中下滑，泰铢和菲律宾披索处于三个 月低位，因投资者在关键的美国就业数据公布前态度保持谨慎。市场将依据该数字来判断美 国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始削减刺激政策。 下周全球重要经济数据以及事件分别为： 周日：中国11月进出口贸易数据；日本第三季国内生産总值(GDP)修正值。 周一：台湾11月出口金额；中国11月PPI和CPI；美国11月就业趋势指数；美国财长杰克 卢和美联储主席贝南克参加金融稳定监管委员会(FSOC)会议；美国圣路易斯联储总裁布拉德 就美国经济和货币政策发表讲话；欧元区和欧盟财长会议(至10日)； 周二：中国11月社会消费品零售总额和工业增加值美国10月批发(趸售)库存； 周三：新西兰央行利率决定 周四：美国11月进出口物价、一周初请失业金人数、11月零售销售；韩国央行公布利率 决议瑞士央行举行货币政策会议； 周五：美国PPI；美国一周ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.665 29.690 29.570-29.700 29.690 4.61 5.89 元太外汇经纪公司 29.652 29.678 29.575-29.680 29.680 1.69 3.14 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.245/-0.215 -0.240/-0.210 (完)