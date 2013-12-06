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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 17:07 BJT

台湾汇市：台币/美元周升0.05%，量缩静待美国非农就业数据出炉

* 量缩静待美国非农就业数据出炉
    * 美元稍有走弱令台币区间微升
    * 台币收扬近本周收盘高位
    * 下周实质交易区暂估29.550-29.650

    路透台北12月6日 - 台币兑美元 周五微涨2.5分至近一周收盘高位，本周台币
收高0.05%，主因欧洲央行维持利率不变，提振欧元上涨、拖累国际美元稍有走弱，惟市场
观望美国非农就业数据的气氛浓厚，台北外汇量能急冻至不及五亿美元。
    
    展望下周，汇银人士指出，由于目前市场偏向乐观预期非农就业数据，若结果符合或超
越预期，料台币实质交投仍会维持区间整理态势，若明显低于市场预期，投资氛围将会转为
揣测QE延退，台币有可能随其他亚币区间偏升。
    
    今日台币兑美元收在29.665，收在近一周收盘高位，前波收盘高位为12月2日的29.636
。

    “待非农数据出来后，大家又要说文解字。”一位大型本地银行交易员称。
    
    交易员普遍预估，下周台币主要交投区间暂看在29.550-29.650。
    
    美国11月就业可能继续稳健增长，失业率下降，这可能使美国联邦储备理事会(美联储/
FED)更接近缩减大规模货币刺激政策。根据路透访问的分析师预测，11月非农就业岗位预计
增长18万个。这将低于10月的增长20.4万个，并稍低于今年头10个月的均值18.6万个。 
  
    今日台币实质交易区间主要在29.570-29.591，上日交投则在29.570-29.601，本周台币
微升0.05%；与台币具比价效应的韩元 今日几乎收升报1,058.0，上日收报1,059.
6，本周韩元微升0.02%，连续第四周上涨。
     
    台湾股市 周五连续第二天收低，与区域股市走势一致，周线则小幅收低0.47%或
39.11点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超0.30亿台币，连续两日卖超；上日为卖
超18.11亿台币。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度较上
日微微扩大；一个月期远汇 尾盘报价来到29.540/29.570，上日尾盘则收报29
.550。
              
    亚洲新兴市场方面，多数新兴亚币周五在清淡交投中下滑，泰铢和菲律宾披索处于三个
月低位，因投资者在关键的美国就业数据公布前态度保持谨慎。市场将依据该数字来判断美
国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始削减刺激政策。     

    下周全球重要经济数据以及事件分别为：
    周日：中国11月进出口贸易数据；日本第三季国内生産总值(GDP)修正值。
    周一：台湾11月出口金额；中国11月PPI和CPI；美国11月就业趋势指数；美国财长杰克
卢和美联储主席贝南克参加金融稳定监管委员会(FSOC)会议；美国圣路易斯联储总裁布拉德
就美国经济和货币政策发表讲话；欧元区和欧盟财长会议(至10日)；
    周二：中国11月社会消费品零售总额和工业增加值美国10月批发(趸售)库存；
    周三：新西兰央行利率决定
    周四：美国11月进出口物价、一周初请失业金人数、11月零售销售；韩国央行公布利率
决议瑞士央行举行货币政策会议；
    周五：美国PPI；美国一周ECRI经济领先指标。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.665      29.690    29.570-29.700   29.690     4.61    5.89
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.652      29.678    29.575-29.680   29.680     1.69    3.14
                                                                          
 
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 美元/台币一个月期         -0.045/-0.035       -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期         -0.245/-0.215       -0.240/-0.210
 (完)

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