路透基点：实联中国拟增加贷款规模1亿美元，并优化价格--RLPC

路透香港12月6日 - 路透旗下基点援引消息人士称，实联中国控股有限公司正寻求将2012年12月签署获得的3亿美元三年期定期贷款规模增加1亿美元。

新增部分作为一笔新的贷款来筹措，总贷款规模增至4亿美元。

兆丰国际商业银行为新融资的主承销商。

新增部分贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255基点。借款方将承担台湾同业拆借美元利率(TAIFX)与Libor之间利差超过35个基点的部分。

承贷800万美元或以上的银行可获得25个基点的先付费用，并获牵头行兼簿记行头衔；承贷600-790万美元者先付费用为20个基点，并获副牵头行头衔；承贷400-590万美元者获得15个基点先付费用。

受邀银行须在12月31日前回复。

原有的3亿美元贷款由实联中国三家主要股东担保，利率为较Libor加码230基点。借款方将承担TAIFX与Libor之间利差超过35个基点的部分。

承贷4,000万美元或以上的银行可获牵头行兼簿记行头衔，综合收益242个基点，先付费用36个基点。承贷3,000-3,900万美元的银行综合收益为239.3个基点，获先付费用28个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行综合收益236.7个基点，获先付费用20个基点。