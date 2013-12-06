《全球汇市》美元从低点反弹，市场关注今日稍后的美国非农就业数据

纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3657 1.3667 -0.07 +3.51 1.3194 美元/日圆 102.12 101.78 +0.33 +17.73 86.74 欧元/日圆 139.45 139.11 +0.24 +21.84 114.45 美元/瑞郎 0.8965 0.8966 -0.01 -2.08 0.9155 英镑/美元 1.6343 1.6333 +0.06 +0.57 1.6251 美元/加元 1.0649 1.0652 -0.03 +7.34 0.9921 澳元/美元 0.9058 0.9062 -0.04 -12.85 1.0393 新西兰元/美元 0.8190 0.8217 -0.33 -1.12 0.8283 欧元/瑞郎 1.2241 1.2253 -0.10 +1.37 1.2075 欧元/英镑 0.8355 0.8365 -0.12 +2.97 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.8881 8.8682 +0.22 +3.62 8.5777 美元/挪威克朗 6.1716 6.1534 +0.30 +10.94 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 王翔琼)