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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 17:14 BJT

《全球汇市》美元从低点反弹，市场关注今日稍后的美国非农就业数据

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3657     1.3667      -0.07      +3.51     1.3194
 美元/日圆                        102.12     101.78      +0.33     +17.73      86.74
 欧元/日圆                        139.45     139.11      +0.24     +21.84     114.45
 美元/瑞郎                        0.8965     0.8966      -0.01      -2.08     0.9155
 英镑/美元                        1.6343     1.6333      +0.06      +0.57     1.6251
 美元/加元                        1.0649     1.0652      -0.03      +7.34     0.9921
 澳元/美元                        0.9058     0.9062      -0.04     -12.85     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8190     0.8217      -0.33      -1.12     0.8283
 欧元/瑞郎                        1.2241     1.2253      -0.10      +1.37     1.2075
 欧元/英镑                        0.8355     0.8365      -0.12      +2.97     0.8114
 欧元/瑞典克朗                    8.8881     8.8682      +0.22      +3.62     8.5777
 美元/挪威克朗                    6.1716     6.1534      +0.30     +10.94     5.5630
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王翔琼)

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