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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 17:30 BJT

重发-欧洲经济：欧元区不需要进一步加强财政集中化--ECB执委科尔

(重发以跟上红条)

路透法兰克福12月6日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，在推动建立银行业联盟之外，欧元区不需要进一步加强财政集中化。

欧元区正在把银行监管职责整合到欧洲央行，同时计划制定处置无法生存银行的共同方法，以应对危机。

“很明显，欧元区也需要团结一致的机制，来应对各国家政策无法涉及的极端事件--这就是欧洲稳定机制(ESM)的角色。”科尔表示。

“不过除此之外，我不认为有充足理由显示目前需要进一步的财政集中化。”他说。

科尔亦表示，欧洲央行在11月将利率下调到0.25%的纪录低位，“唯一目的”是确保欧元区的中期价格稳定性。

“对于任何央行来说，确保价格稳定的策略必须是对称的。换句话来说，通胀率不能过高，也不能过低。”他说。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)

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