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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月6日

路透伦敦12月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           408,100         -3,300
    锡            10,550            -20
    铅           227,925         -1,000
    锌           941,850         -4,575
    铝         5,451,375        -11,475
    镍           253,068           +432
    铝合金        59,120           -120
    NASAAC        87,260           -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据        库存分布              品种     库存数据      库存分布
 种                                                               
 铜  MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 高琦)

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