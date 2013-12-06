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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 17:35 BJT

欧洲经济：政策必须给经济成长一次机会--欧洲央行委员诺沃特尼

诺沃特尼表示，今年区内各国的经济成长情况差异非常大，但除了塞浦路斯之外，欧元区每个国家的经济预计2014年都将成长。

他并表示，尽管面临强势欧元，他认为欧元区能够维持竞争力，他称目前欧洲央行没有采取行动的迫切需要，因为通胀预期持稳。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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