标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透伦敦12月6日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨日升至1.3650区域上方，增加了升向1.3940的可能性，这是从历史高点1.6040引出的长期趋势线切入位。只有跌破1.3480，才可能跌回上周低位1.3400，进而跌至1.3300。
美元/日圆：看到日线图出现反转了吗？由于未能重新测试年内高点103.75，很可能向支撑位100.60回撤。如果跌破99.20，则可能进一步跌向98.50。只有升至103.75上方，才有可能向105.00前进。
欧元/英镑：昨日升至0.8320上方，把欧元推向0.8370，甚至可能涨回上周触及的高点0.8400。只要未突破0.8400，就仍倾向于向0.8170回落。
英镑/美元：在本周触及多年高点之后，英镑继续走低，但只要保持在支撑位1.6250上方，则上升趋势保持不变，仍有可能涨向1.6520。只有跌破1.6250支撑位，才可能重新测试支撑位1.6110，进而回落到多周支撑位1.5880/90。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3655 1.3667 -0.09 +3.49 1.3194
美元/日圆 102.14 101.78 +0.35 +17.75 86.74
欧元/日圆 139.48 139.09 +0.28 +21.86 114.46
美元/瑞郎 0.8968 0.8966 +0.02 -2.04 0.9155
英镑/美元 1.6343 1.6333 +0.06 +0.57 1.6251
美元/加元 1.0652 1.0652 +0.00 +7.37 0.9921
澳元/美元 0.9057 0.9062 -0.06 -12.85 1.0393
新西兰元/美元 0.8188 0.8217 -0.35 -1.15 0.8283
澳元/日圆 92.510 92.230 +0.30 +2.64 90.130
新西兰元/日圆 83.610 83.630 -0.02 +16.38 71.840
英镑/日圆 166.93 166.25 +0.41 +18.54 140.82
澳元/新西兰元 1.1056 1.1022 +0.31 -11.83 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张涛；审校 徐文焰)
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