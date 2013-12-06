中国社会：上海拉响空气严重污染警报，航班延误市民抱怨

路透上海12月6日 - 继近日持续空气质量重度污染后，上海市周五首次拉响严重污染警报，并启动相关预警措施。周五持续的雾霾，城市内能见度较差，造成上海的两个机场多个航班延误，部分道路交通拥堵，而上海市市民颇多抱怨声。

近期由于北方颗粒物输送及气候不利扩散，上海的空气质量一直处于重度污染中。周五下午15时，上海市环境监测中心实时发布的空气质量指数为466，属严重污染六级，首要污染物为PM2.5。而PM2.5超过300已属重度污染。

“我今天查了一下，PM2.5指数大概500多，已经达爆表程度。这种天气非常不适合人生存。”一位在上海生活了10年的新上海人薛先生指出，他中午时正戴着防护口罩，匆匆路过上海浦东陆家嘴金融区域。

不过他也挺无奈，“这也没办法，你还要去工作，只能做点防护措施。也不知有没有用，只是给心里有点安慰。”

正在外边办事的上海人樊先生表示，他感觉今天呼吸不太顺畅，咽喉部有些不适，真是不太愿意出门。“外面空气质量不好，视线也不好，心情更不好。”

不过正在陆家嘴旅游的南京游客梁莹则表示，南京比上海还要严重，上海空气还算好的，只是这次来她没有看到东方明珠电视塔，比较失望。

上海发生严重雾霾成为本地人甚至相当多中国人周五微信聊天的绝对主题，调侃、担忧、愤怒的皆有，不少人纷纷转载自创的雾霾生存法则。不少公司已给员工，尤其是户外工作的员工配发了口罩。

自4月颁布相关法规以来，上海市政府周五首次启动严重污染预警措施，措施包括重点工业企业限产限污或停产、停止施工室外作业和道路开挖整修、渣土车黄标车禁行、停驶30%党政机关和事业单位公务用车等。

名为皮皮噜KING的微博主表示，污染物大多数是外省市飘过来的，既使上海市所有车停驶，所有人在家不出门，天还是一样雾霾！治理弄错方向了吧。

“上海发布”的微博称，周五13时的PM2.5浓度达602.5微克／立方米。而上海美国总领事馆下午14：00更新的实时空量质量指数（AQI）达504，亦属严重污染级。