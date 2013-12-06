中国债市：现券多表现平稳，Shibor浮息债一枝独秀

路透上海12月6日 - 中国银行间债市周五利率债表现多平稳，唯Shibor基准浮息债收益率大跌。市场人士表示，因Shibor三个月品种 报价进一步跳涨，以此为基准的浮息债价值显现，二级需求向好，交投热络，成为场内唯一亮点。

他们并指出，早间30年国债招标结果偏低，也部分起到稳定市场的作用，展望下周，三个月Shibor和同期限质押式回购利率报价仍存在约80个bp的点差，若其进一步上涨，继续回归真实价格，二级相关券种行情仍值得关注，而整个现券行情则要视陆续公布的经济数据而定。

“Shibor债需求很好，收益率下了二三十个点，本来三个月Shibor报价都不大动的，就像固息债一样，现在(报价)上来了，浮息债的价值体现出来了。”上海一商业银行交易员称。

近日备受关注的三个月上海银行间同业拆放利率(shibor)品种 ，最新报在5.1670%，较上日跳涨28.2个bp，续创6.20“钱荒”以来该品种单日最大涨幅。

剩余期限约2.16年的国开行浮息债130211最新成交价对应收益率 已跌至5.16%，上日尾盘为5.5937%。

华东一商业银行交易员则提到，目前机构对三个月左右的资金拆借，“线上是参考质押式回购三个月的价格，线下是三个月shibor要再加点成交的，从回归市场真实价格来看，三个月Shibor还有一定的上涨空间。”

上海另一商业银行交易员则认为，Shibor浮息债是近期交投热点，但应属于短期行为，整体行情仍要看下周的经济数据。“在交易盘手上能有多少债？没事干，炒一炒，整体大环境没变，(债市)没到大反攻的时候。”

国家统计局将于下周初公布11月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)等多项数据；央行预计也会在下周公布11月新增贷款和M2增速等金融数据。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.6620 4.5471

上日 3.6960 4.5690

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2911/4.2322

国债参考率报价 4.0711/4.0022

金融债参考率报价 5.1356/5.0667(完)

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