更新版 1-中国货币市场：短期资金续宽，三个月Shibor再创6.20来最大单日涨幅

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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(新增收盘数据)
路透北京/上海12月6日 - 中国银行间市场周五短期资金依旧宽松，且跨年资金供给有所增加。主要质押式回购 中，隔夜和七天加权利率波动不大，14天品种则跌近40个基点(bp)。
而近日备受关注的三个月上海银行间同业拆放利率(shibor)品种 ，最新报在5.1670%，较上日跳涨28.2个bp，续创6.20“钱荒”以来该品种单日最大涨幅。交易员称，三个月shibor由稳转升，或是大额可转让存单推出窗口渐近预期所致。
一shibor报价行交易员称，“要发大额可转让存单吧，近期可能就会发，反正是快了。我认为主要是受其带动，shibor定价上涨了。”
她并预计，因三个月shibor与同期限回购价差过大，前者未来有望继续补涨。不过也有交易员认为，这要看大额存单推出后的受关注程度，“也许要运行起来才能看清楚。”
18家报价行中，今日最高和最低报价分别为交通银行 报6%，及工商银行 报4.5%，其余银行报价区间在4.7%-5.96%之间。
质押式回购市场上，14天及更长一点的可跨年资金供给有所增加，显示机构对年底前后预期略转好。
“我们觉得起码中旬扰动的因素不太多，资金面有望维稳。”上海一银行交易员指出。
东方早报周五报导，各家银行已上报在上海自贸区试点大额可转让存单的方案，最快下周启动。 路透此前报导引述两位了解情况的消息人士确认，在NCD试点初期，将以3-6个月短期限产品为主，定价参考shibor。
据路透统计，今年前10个月，除个别日期及6月钱荒风波期间，三个月Shibor与同期限质押式回购利率 的利差基本维持在100个基点内，不过11月1日-12月4日，两者利差扩大，最宽时曾接近250个基点。
今日银行间市场质押式回购总成交量5,841.02亿元，较上日的5,707.98亿元略增；其中隔夜品种成交为4,281.01亿元，上日为4,203.58亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.6620 3.6960 -3.40 4,281.01
七天 4.5471 4.5690 -2.19 676.17
14天 5.0653 5.4304 -36.51 98.53
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.9450 3.8450 -190.00 2,667.17
七天 3.8500 3.8300 +2.00 410.26
14天 4.4000 4.4000 +0.00 40.24
回购定盘利率
其中:隔夜 3.7100 3.7300 -2.00 --
七天 4.5500 4.5800 -3.00 --
14天 5.0600 5.5000 -44.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.7000 3.7030 -0.30 --
七天 4.5500 4.5580 -0.80 --
三个月 5.1670 4.8850 +28.20 --
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽/丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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