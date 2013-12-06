《离岸人民币综述》上海自贸区"央行30条"预示资本帐开放加速进行

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
记者 李珊珊
路透香港12月6日 - 中国央行本周出台金融支持上海自由贸易区的30条意见后，自贸区成为资本帐开放试点的路线图变得清晰，整体离岸中心的发展也更令人期待。
尽管细则尚未出炉，但市场咸认开放的步伐高于预期。最受瞩目的是区内个人及企业开设的帐户与境内区外、境外帐户的资金自由划转、自贸区内个人可投资证券期货在内的境外投资、区内企业及金融机构可进入上海证券及期货市场、区内企业的境外母公司可在境内发债等。
“央行30条比我们预想地还要大胆，” 中国宏观经济分析师马晓萍说，“三中全会后揭露的蓝图显示利率自由化以及人民币完全可兑换正在加速进行。”
她预期，下一步将是扩大QFII（合格境外投资机构）、人民币RQFII以及QDII（合格境内投资机构）机制，最终取消所有额度。
自贸区对于区内金融交易的资本项目扩大、松绑跨境投资以及资金流动，对于境外企业及金融机构将具吸引力，从而建立上海自贸区成为在岸的“离岸中心”。
兴业银行在一份报告中指出，区内机构可在区内或境外开展风险对冲管理，区内的分账核算单元可基于风险管理需要，参与国际金融市场衍生品工具交易，亦可进入境内银行间市场进行拆借或回购。
基于这些政策，兴业银行表示，境外主体在自贸区内设立机构有好处.。跨国公司总部外汇资金集中营运管理试点，简化外币资金池管理，外商投资企业在区内设立营运中心更便利。
透过自贸区内的跨境投资，以及对于经常项目下交易的优化，人民币跨境使用料将获得提振，在原本已快速增长的基础上再添动力。
对于离岸市场而言，在人民币国际化的过程中，离岸市场深度将进一步强化，流动性增强，进而有助于各项金融工具开展。在此同时，若政府放宽资金回流的渠道以及相关审批，香港、新加坡、台湾，甚至伦敦在内的人民币债券市场将获得鼓舞。
东方汇理银行资深策略师张淑娴指出，央行允许自贸区内合格帐户资金与境内其他帐户、离岸帐户自由流动，在初步阶段，自贸区内的资金流往离岸市场获得更多的松绑，此将有助于离岸资金池增加。
尽管中国资本帐完全开放的资本帐的大旗已高高举行，但市场人士亦警告，中国政府对于改革的步调一向是＂循序渐进＂，不应期待出现暴冲式的开放。此外，中国监管制度较为封闭，市场亦应小心在市场形势变化下，相关监管法令陡然收紧带来的政策风险。
环球银行金融电信协会(SWIFT)本周公布，中国人民币已超越欧元，成为第二大贸易融资货币，仅次于美元。人民币贸易融资的前五大国家地区为中国、香港、新加坡、德国及澳洲。[ID: nL4T0JI0XW]
欲浏览人民币成为第二大贸易融资货币，请点选：(link.reuters.com/huh25v)
离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:
台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:
香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:
中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:
以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:
账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量
1. 汇丰控股 58,054.5 161
2. 渣打银行 31,232.4 106
3. 法国巴黎银行 23,998.3 79
4. 星展 8,234.3 20
5. 工商银行 5,276.7 14
**本周市场动态**
--据投资研究机构晨星数据显示，11月香港人民币合格境外机构投资（RQFII）交易所买卖基金（ETF）录得今年以来最大资金净流入，反映出投资者对中国股市重拾信心。
--香港交易及结算所有限公司 公布，与新加坡交易所 签订合作备忘录，共同探讨离岸人民币市场等发展机会。
--渣打银行 以及中国农业银行 表示，将联合在伦敦为金融机构及企业进行人民币交易的清算服务，以支持中国企业全球布局。
--至11月底，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)50家，获批额度共计1,446亿元人民币，11月份RQFII额度增加50亿元人民币，包括：南方东英资产管理有限公司获批新额度35亿；长江证券2亿；柏瑞投资8亿，永丰金资产管理5亿。
欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击 (审校 黄凯)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。