《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月2日-6日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--综述：中国中央政治局提出，明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。 --汇丰11月中国制造业PMI终值上修至50.8，略低于10月终值50.9。该数值已连续四个月在荣枯线上方，显示中国经济继续处于三季度以来的复苏轨道。

--中国11月官方非制造业PMI(采购经理人指数)环比微幅回落，但仍高于今年以来平均水平，显示非制造业经营活动呈现高位趋稳特征。 --中国国务院常务会议称，将继续有序扩大营业税改征增值税试点范围，自明年起将铁路运输和邮政服务业纳入试点，至此交通运输业已全部纳入营改增范围。会议并围绕落实审批制度改革通过修改一批法律的议案。 --中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示，农村土地制度改革，不能改变土地所有制，就是农民集体所有；亦不能改变土地的用途，农地必须农用。

--国家发改委副主任杜鹰表示，资源型城市要有正确的政绩观，须通过资源要素价格形成机制，资源开发利益分享机制及生态环境补偿机制，以在一定程度上解决单纯追求GDP的问题。

--中国国家发改委价格监测中心一份报告预测，明年中国经济将继续保持稳中有进的增长态势，综合宏观、微观影响价格运行的因素来看，明年价格上涨的压力将大于今，应尽快建立稳定房地产价格的长效机制。

--热点聚焦：西方决策者要想终结摆在眼前的经济停滞，可能不仅需依赖全球的主要央行，中国领导人的配合也同样重要。中国不但不会是需求荒地，反而可能成为丰厚的成长动能来源。

--中国人民银行调查统计司司长盛松成日前表示，要正确认识利率市场化的作用，其主要是为了合理配置金融资源，提高资源配置效率，而对中小企业融资难、融资贵等结构性问题作用有限。短期内中小企业融资难问题可能有所改善，但融资贵的问题仍将存在。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--分析：中国央行当周在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，本周因此转为净回笼470亿元人民币。央行多种流动性调节工具在手情况下，为达成控货币增量及调经济结构等目标，偏紧的政策执行力度预计一时难改，资金面紧平衡应是近期常态。

--中国央行明确表示，各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。比特币并不是真正意义的货币，目前各金融机构也没有直接参与比特币的交易和投资活动。 --中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲称，今年资本流入的压力确实比较大，外管局应对资本流入的预案有效果，但效果往往是暂时的，最根本的办法还是使市场起决定性作用。

--中国央行副行长刘士余表示，目前，对于互联网金融进行评价，尚缺乏足够的时间序列和数据支持，要留有一定的观察期。要鼓励互联网金融创新和发展，包容失误。但同时绝不姑息欺诈、诈骗等违法犯罪活动。 --中国资本市场启动新股发行体制改革，优先股试点及IPO重启新政，权益类直接融资工具供给的增加，预期将影响银行间流动性结构分布，造成时点扰动，但对流动性总量影响有限。而中国债券市场特别是信用债的分流压力，也将因优先股的推出而短期显露。

--两位业内人士透露，中国证监会及证券业协会召集全部已通过证监会发审委审核的83家企业的主承销商开会，要求这些企业当周上报新股发行计划，并且重点对新股审慎定价、充分信息披露等方面提出新的监管要求。

--在中国人民银行近日发布支持中国(上海)自由贸易实验区多项举措后，央行上海总部副主任兼上海分行行长张新表示，大部分金融支持措施争取用三个月时间落地实施，用一年左右时间基本形成可复制、可推广的金融管理模式。

--中国银行间市场交易商协会（NAFMII）发布报告指出，为更好地推动城镇化建设，可以借鉴国际市政债券经验，通过发展市政建设票据，建立符合中国城镇化发展要求的市场化、规范化、透明化融资机制。 --中国财政部刊登相关通知称，国有金融企业发行可转换公司债券，发行主体应当为境内外上市公司，且发行人须保持国有控制力，在可转债行权后，原则上国有控股地位保持不变。

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--综述：在今年稍早的金价大跌中，以“中国大妈”为代表的实物金买盘一度令全球瞩目，但随着近期金价逼近年内低点，实货需求的力道显然已难敌金融市场的集体大减仓。

--中国工信部向国内三大电信运营商发放4G牌照，并取消对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。 --交易员表示，预计中国最早将于下月对生物柴油课征每吨940元人民币的消费税，以抑制这类混合燃料的进口，因进口过多已经影响了国内柴油的销售。预计中国还将从1月开始对汽油和柴油调和油品征税每吨1,385元。

--中国国家能源局表示，中国页岩气勘探开发取得重大进展，中石化和中石油已分别在重庆和四川等地获得可观的商品气产量。 --中国国家能源局表示，今年以来国内新能源和可再生能源新增发电装机快速增长，预计到今年底，并网太阳能发电装机规模将达1,000万千瓦，较上年末增长200%。