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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 17:11 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中，证券业卖超4亿台币

路透台北12月9日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     10.00      6.00        +4.00
     票券业      0.50      0.50         0.00
     证券业      9.50     13.50        -4.00
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