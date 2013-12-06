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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 18:49 BJT

投行观点：德国商业银行预计2014年黄金均价每盎司1,300美元

路透12月6日 - 德国商业银行旗下Commodity Research发布贵金属价格预测报告称：

* 明年黄金平均价格料每盎司1,300美元，2015年料为1,425美元

* 上行趋势料把金价在明年底带到1,400美元

* 明年铂金(白金)均价料每盎司1,475美元，钯金料为760美元

* 明年白银均价料为每盎司21.5美元。(完)

(编译 隋芬; 审校 徐文焰)

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