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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 21:46 BJT

表格：加拿大11月就业人数增加2.16万人，失业率持平于6.9%

路透12月6日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大11月就业岗位增加2.16万个，增幅超过预期且为连续第三个月增加，其中大多数为兼职职位。

2013年11月 2013年10月

就业人口变动 +21,600 +13,200

全职就业 +1,400 +16,000

兼职就业 +20,000 -2,700

失业率 6.9% 6.9%

就业参与率 66.4% 66.4%

路透调查的分析师原本预估11月增加1.2万个就业岗位，失业率维持在6.9%。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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