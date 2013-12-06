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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 19:05 BJT

表格：德国10月工业订单较前月下滑2.2%，预估为下滑0.6%

路透柏林12月6日 - 德国经济部周五公布，该国10月工业订单较前月下滑2.2%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 13年10月 13年9月

较上月(%) -2.2 +3.1

指数(2005年为基期) 106.2 108.6

路透访问的分析师预计10月工业订单为较前月下滑0.6%，预估区间为下降1.8%至增长3.7%。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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