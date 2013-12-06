东南亚股市：多数收低，关注即将公布的美国非农就业数据

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 392.80 -2.20 -0.56 -7.38 424.10
新加坡 3114.17 -10.21 -0.33 -1.67 3167.08
马来西亚 1826.95 2.09 +0.11 +8.17 1688.95
泰国 1361.57 -15.06 -1.09 -2.18 1391.93
印尼 4180.79 -36.11 -0.86 -3.15 4316.69
菲律宾 6014.94 -16.01 -0.27 +3.48 5812.73
越南 510.12 0.09 +0.02 +23.30 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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