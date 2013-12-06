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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 19:18 BJT

东南亚股市：多数收低，关注即将公布的美国非农就业数据

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 392.80 -2.20 -0.56 -7.38 424.10

新加坡 3114.17 -10.21 -0.33 -1.67 3167.08

马来西亚 1826.95 2.09 +0.11 +8.17 1688.95

泰国 1361.57 -15.06 -1.09 -2.18 1391.93

印尼 4180.79 -36.11 -0.86 -3.15 4316.69

菲律宾 6014.94 -16.01 -0.27 +3.48 5812.73

越南 510.12 0.09 +0.02 +23.30 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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