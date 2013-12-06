国际油市：亚洲燃料油现货价差下跌，因市场兴起清理库存

路透新加坡12月6日 - 亚洲燃料油现货贴水周五进一步加深，交易消息人士称反映出了市场上浓烈的卖盘情绪，因投资人希望把库存成本降到最低。

路透数据显示，380-cst现货价差下跌0.17美元，较新加坡现货价格贴水1.20美元。

交易消息人士称，本周现货交易大量卖盘的原因之一，是之前现货溢价的市场造成库存成本高企。

10月份新加坡燃料油市场从正价差转为逆价差，因船货供给减少令380-cst燃料油需求升温。

在逆价差市场上，“当需求减弱，人们不会再储存油品。”一位驻新加坡的交易员表好似。

交易消息人士说，过去的一周船用燃料油需求一直较为温和，因至原油价格处于升势的时期，船主推迟买盘。

嘉能可向新加坡贸易商兴隆售出2万吨船期为1月1-5的380-cst燃料油，价格为每吨604美元。(完)

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