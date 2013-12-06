国际油市：亚洲航煤和柴油裂解价差持稳,受日本取暖油需求支撑

路透新加坡12月6日 - 亚洲航煤和柴油裂解价差周五持稳，行业消息人士称航煤受到了来自日本的取暖油需求的支撑。

1月航煤裂解价差小升0.06美元至每桶较迪拜原油升水19.22美元，柴油裂解价差上涨0.23美元至每桶18.53美元。

流入日本的航煤进口预计将攀升，因炼厂利用存货生产煤油，后者在日本用来作为取暖油。

炼厂通常会以减产航煤的代价来努力提高煤油产量，因此会倾向于进口航煤，而冬季航煤价格通常较低。

业内消息称，最近新西兰的Z Energy购进柴油和汽油，供给方可能是韩国的Hyundai Oilbank，期限可能是1年。不过消息无法向两公司证实。

印度的Bharat Petroleum向BP出售一艘罕见的含硫1%的柴油船货，船期是12月23-27日，装运港是孟买；价格较新加坡报价持平。

消息称，该炼厂出售此批船货是因为其在孟买的炼厂12月计划进行维护。(完)

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