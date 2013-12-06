马来西亚期市：棕榈油期货收高，受产量下降消息和洪水疑虑推升

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透吉隆坡12月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，因种植户估计产量大幅下降，而且洪水可能推迟收割。
交易商表示，马来西亚棕榈油协会(MPOA)估计，该国11月棕榈油产量较前月下滑近11%，远低于市场预期的减少1%。
“市场受投机买盘推升，特别是在MPOA的消息传出后，”一家外资商品经纪商的交易员表示。
马来西亚指标2月棕榈油合约 攀升1%，周五收报每吨2,667马币(林吉特)；本周连续第四周收升，周度涨幅为0.5%。
总成交量为29,566口，低于35,000口的平均水平。
市场人士担心，Johor、Pahang和马来西亚半岛东部沿海地区的洪水恐将阻碍棕榈油收获，并带来物流难题。这种担心也支撑了棕榈油期货价格。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 王洋)
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