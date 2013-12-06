国际油市：亚洲汽油裂解价差攀升，受助于越南需求

路透新加坡12月6日 - 亚洲汽油裂解价差周五攀升，业界消息人士称因来自越南的现货需求以及巴基斯坦可能已完成一笔购买交易。

一位驻新加坡的交易商表示，越南Petrolimex标售5,000吨的95号汽油，船期为12月底到1月初，这帮助提振人气。不过较小的规模不太可能给市场带来大的影响。

业界消息人士说，汽油裂解价差可能在明年第一季度得到提振，届时马来西亚国家石油公司(Petronas)将关闭马六甲(Malacca)和科特(Kerteh)炼厂的常压蒸馏单元。

该消息人士补充道，此次常压蒸馏单元的关闭，将会让马来西亚增加汽油进口。

交易商们表示，来北亚的现货规格未定石脑油船货需求仍将强劲。

“对于终端用户来说，1月下半月的船货仍然短缺，因此需求强劲。”其中一位交易商称。

一位交易员说，韩国Lotte Chemical可能买入1月下半月运至丽水的现货规格未定石脑油船货，价格为每吨升水约12.50美元，不过该消息暂时还无法证实。

SK Energy从壳牌买入5万桶92号汽油，船期为12月25-29日，价格为每桶119.20美元。(完)

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