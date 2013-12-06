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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 20:13 BJT

更正-国际油市：汇控上调明后两年布兰特原油价格预期

(更正：因译文有误，标题中“今明两年”应为“明后两年”)

路透12月6日 - 汇丰控股旗下的HSBC Global Research周五将布兰特原油期货 长期价格预估上调，但表示其并不抱有“特别正面的”看法，因为全球市场看起来供应充裕。

其将2014年布兰特原油价格预估从每桶90.00美元调升至100.00美元，2015年价格预估则从91.00美元上调至95.00。

“我们预期油价不会长期处于远低于90-100美元的水平，因为非石油输出国组织(OPEC)国家产出的边际成本，以及OPEC供应受限都可能带来正面支撑，”该行周五在报告中表示。(完)

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