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市场报道 | 2013年 12月 6日 星期五 23:07 BJT

美国热股：艾克森美孚与Statoil拟在坦桑尼亚大举开采天然气，股价上扬

艾克森美孚(Exxon Mobil) 和Statoil 在坦桑尼亚再获重大天然气发现。两家公司计划未来两年内展开开采工作，也让这个东非国家成为主要天然气出口国的希望变得更近。

艾克森美孚周五盘初涨0.68%，报94.76美元。(完)

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