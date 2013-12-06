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市场报道 | 2013年 12月 7日 星期六 04:15 BJT

美国各类经济指标总览--2013/12/6

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。 
    
    美国商务部周五公布，10月PCE物价指数较前月持平，较上年同期上升0.7%，10月个人所得较前月减少0.1%(预
估为增加0.3%)。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，10月美国消费者信贷增加182亿美元，至3.08万亿美元，增幅为五
个月最大，为第四季消费者支出的积极迹象。分析师预期10月消费者信贷增长145亿美元。9月消费者信贷上修为增
加162.9亿美元。 
    
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                7.0  (11月)                      7.3  (10月修正值)
 非农业就业岗位(万)                  增加20.3  (11月)                 增加20.0  (10月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.2  (11月)                     +0.2  (10月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  -0.1  (10月)                     +0.2  (9月)
 不包括食品和能源CPI(%)                  +0.1  (10月)                     +0.1  (9月)
 实质所得(%)                             +0.1  (10月)                     -0.3  (9月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                  -0.2  (10月)                     -0.1  (9月)
 不包括食品和能源PPI(%)                  +0.2  (10月)                     +0.1  (9月)
 国内生产总值(GDP)(%)                    +3.6  (第三季修正值)             +2.5  (第二季终值)
 GDP平减指数(%)                          +2.0  (第三季修正值)             +0.6  (第二季终值)
 零售销售(%)                             +0.4  (10月)                     持平  (9月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差406.4  (10月)                逆差429.7  (9月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.4  (第三季)                   +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                             -0.1  (10月)                     +0.7  (9月修正值)
 产能利用率(%)                           78.3  (9月)                      77.9  (8月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    29.8  (11月30日当周)             32.1  (11月23日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                     赤字920  (10月)                  盈余751  (9月)
 领先指标(%)                             +0.2  (10月)                     +0.9  (9月修正值)
 个人所得(%)                             -0.1  (10月)                     +0.5  (9月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                持平  (10月)                     +0.1  (9月)
                                                                                
 消费者信贷(亿美元)                 增加181.9  (10月)                增加162.9  (9月修正值)
 企业库存(%)                             +0.6  (9月)                      +0.4  (8月修正值)
 建筑支出(%)                             +0.8  (10月)                     -1.4  (9月修正值)
 消费者信心                              70.4  (11月)                     72.4  (10月修正值)
 房屋开工(万户)                          89.1  (8月)                      88.3  (7月修正值)
 建筑许可(万户)                         103.9  (10月修正值)              103.4  (9月修正值)
 成屋销售(万户)                           512  (10月)                      529  (9月修正值)
 新屋销售(万户)                          44.4  (10月)                     35.4  (9月)
 工厂订单(%)                             -0.9  (10月)                     +1.8  (9月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -2.0  (10月)                     +4.1  (9月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                53.9  (11月)                     55.4  (10月)
 供应管理协会制造业指数                  57.3  (11月)                     56.4  (10月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.4  (9月)                      +0.8  (8月修正值)
 进口物价(%)                             -0.7  (10月)                     +0.1  (9月修正值)
 出口物价(%)                             -0.5  (10月)                     +0.4  (9月修正值)
 单位劳工成本(%)                         -0.6  (第三季初值)               +0.5  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                         +1.9  (第三季初值)               +1.8  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                     赤字988.9  (第二季)            赤字1,049.0  (第一季修正值)

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