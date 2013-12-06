版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 21:49 BJT

表格：美国11月非农就业岗位增加20.3万个，失业率创08年11月来最低

以下为详细数据(经季节调整):

11月 10月 (前值) 9月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 203 200 204 175 163

失业率(%) 7.0 7.3 7.3 7.2 7.2

民间非农业部门生产职位所得与工作时间:

11月 10月 (前值) 9月 (前值)

每周平均工时 34.5 34.4 34.4 34.4 34.4

平均时薪(美元) 24.15 24.11 24.10 24.09 24.08

(较前月变动,%) 0.2 0.1

非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):

11月 10月 (前值) 9月 (前值)

整体民间产业 196 214 212 168 150

商品生产 44 31 35 29 27

--建筑 17 12 11 17 18

--制造 27 16 19 8 4

服务提供 152 183 177 139 123

--批发 6.8 -8.1 -5.4 15.7 14.3

--零售 22.3 45.8 44.4 23.3 22.3

--运输和仓储 30.5 3.1 0.0 36.9 29.5

--资讯 -1 4 5 2 4

--金融活动 -3 7 7 -3 -1

--专业和企业服务 35 48 44 47 32

--临时服务 16.4 9.1 3.3 27.4 11.4

--休闲娱乐/酒店餐饮 17 49 53 -1 13

政府部门 7 -14 -8 7 13

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):

11月 10月 9月

劳动力人口 455 -720 73

就业人口 818 -735 133

失业人口 -365 17 -61

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐