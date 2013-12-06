表格：美国11月非农就业岗位增加20.3万个，失业率创08年11月来最低

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
以下为详细数据(经季节调整):
11月 10月 (前值) 9月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 203 200 204 175 163
失业率(%) 7.0 7.3 7.3 7.2 7.2
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
11月 10月 (前值) 9月 (前值)
每周平均工时 34.5 34.4 34.4 34.4 34.4
平均时薪(美元) 24.15 24.11 24.10 24.09 24.08
(较前月变动,%) 0.2 0.1
非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):
11月 10月 (前值) 9月 (前值)
整体民间产业 196 214 212 168 150
商品生产 44 31 35 29 27
--建筑 17 12 11 17 18
--制造 27 16 19 8 4
服务提供 152 183 177 139 123
--批发 6.8 -8.1 -5.4 15.7 14.3
--零售 22.3 45.8 44.4 23.3 22.3
--运输和仓储 30.5 3.1 0.0 36.9 29.5
--资讯 -1 4 5 2 4
--金融活动 -3 7 7 -3 -1
--专业和企业服务 35 48 44 47 32
--临时服务 16.4 9.1 3.3 27.4 11.4
--休闲娱乐/酒店餐饮 17 49 53 -1 13
政府部门 7 -14 -8 7 13
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):
11月 10月 9月
劳动力人口 455 -720 73
就业人口 818 -735 133
失业人口 -365 17 -61
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。